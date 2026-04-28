阿Sa蔡卓妍Elvis林俊贤结婚丨群星齐贺新婚 好友阿娇催生B 霍汶希关智斌揭秘密婚礼感人时刻
发布时间：17:23 2026-04-28 HKT
43岁的阿Sa蔡卓妍今日（28日）宣布与健身教练林俊贤（Elvis）结婚，两人在IG贴上婚纱相并甜晒婚戒：「恭喜我嫁你、恭喜你娶我，以后请多多指教。」婚讯曝光后，好友们与及网民纷向两人送上祝福，当然还有与阿Sa蔡卓妍合作多年的亲密战友。
阿娇戥阿Sa找到合拍伴侣高兴
与阿Sa蔡卓妍关系犹如家人的钟欣潼在微博转发阿Sa的发文并说：「很开心你等到了那个合拍又珍视你的人，看着你被爱意包裹，满心满眼都是温柔幸福，真的好欣慰！没有太多华丽的话， 只希望我的阿Sa可以一直被偏爱，一直被用心呵护，可以永远做那个无忧无虑，自在快乐的小女孩，新婚快乐哦 要一直幸福下去！」
阿Sa的同门师妹卫诗雅（Michelle ）亦以短讯回复《星岛头条》，表示：「好开心呀，恭喜SaSa！幸福美满！百年好合。」
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阿娇钟欣潼催阿Sa蔡卓妍生B
阿娇钟欣潼与阿Sa蔡卓妍并肩合作了25年，关系犹如家人，今次阿Sa蔡卓妍找到人生的另一半，阿娇钟欣潼心情当然兴奋：「恭喜我个最佳拍档，好开心喺生活中佢终于揾到一个最佳拍档！由第一日听佢同我讲，我就好激动好感动，而家讲返都系好感动，祝佢哋新婚快乐！白头到老永结同心，快啲生个bb啦。」接着她又在微博发文：「恭喜你，我的女孩蔡卓妍 !!!今年是我们一起走过的第25年，一起经历过人生最懵懂的阶段，也一起见证了对方一步步变得更从容、更坚定。25年的时间早已让我们成了彼此生命里最依赖的人，是并肩前行的搭档也是密不可分的家人，很开心你等到了那个合拍又珍视你的人，看着你被爱意包裹，满心满眼都是温柔幸福，真的好欣慰！没有太多华丽的话，只希望我的阿Sa可以一直被偏爱，一直被用心呵护，可以永远做那个无忧无虑，自在快乐的小女孩，新婚快乐哦，要一直幸福下去！永远都会在你身边的小娇娇呈上。」
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霍汶希被阿Sa夫妇的爱深深感动
同样与阿Sa关系密切的霍汶希（Mani）亦有在IG留言：「眨下眼，从当初那个笑眼弯弯、脸圆圆的小女孩，到如今温柔通透、从容淡定的你，我们之间早已是更亲近的家人。其实咁多年来我脑海一直幻想这一幕的出现，希望能够亲身见证这个时刻，当日的我感受到现场每一个人都被你们的爱深深感动了。你终于遇见一个真心爱你、你亦真心爱著的人，是一个能令你开心、令你笑得灿烂、过得自在舒心的人。幸运地，一直以来身边都有很多爱你的人，如今再多一位，能够一生陪伴在你身边、好好照顾你、哄你开心、永远宠著你的人，老母我真的老怀安慰了。看著你踏入人生新阶段，真心为你感到欢喜，新的旅程，新的身份，愿往后我们的SaSa都被爱意包裹，既有爱人在侧的安稳，也有自在做自己的洒脱，拥有最幸福的模样。#老母爱你
#永远爱你」
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关智斌得知阿Sa蔡卓妍结婚好开心
对于阿Sa蔡卓妍的婚礼，霍汶希只说：「当日所有最爱佢嘅人、最close嘅挚爱亲朋包括我，都喺现场见证。其他唔方便透露。多谢大家嘅祝福，阿Sa一直都被好多人疼爱，亦都会越嚟越幸福。」关智斌亦说：「见到佢行入人生新阶段，我真系打从心底里戥佢开心。我哋识咗廿几年，一齐经历过咁多高高低低，睇住大家成长，而家见到佢揾到一个可以令佢开怀大笑、畀到安全感佢嘅人，我真系好感触、好感动。我会将最好嘅祝福全部送晒畀佢，希望佢哋一直幸福落去。」