谢君豪首夺「剧帝」破魔咒 彭秀慧卓韵芝双双封后 黄智雯杨乐文失落奖项未气馁

《第34届香港舞台剧奖颁奖礼》在湾仔举行，谢君豪凭《天下第一楼》夺「最佳男主角（悲剧／正剧）」，彭秀慧凭《亚娜2.0》获「最佳女主角（悲剧／正剧）」，卓韵芝则凭《我无醉》获得「最佳女主角（喜剧／闹剧）」。谢君豪完成电影《寒战1994》宣传后赶到，早前已凭《天》在内地得奖，今次首度在剧协举行的颁奖礼上获奖成「剧帝」，他指经常在颁奖礼入围但一直食白果，今次终于破解魔咒，对于获奖他感到开心，认为舞台剧如高手过招，入围者都各有精采，他笑言将于6月参演《魔幻时刻》希望凭此剧再问鼎「喜剧／闹剧」的奖项，问到如何庆祝？他笑言值得饮返杯，又望大家继续支持香港舞台剧，更多电影朋友可以参演，而舞台剧演员也多在电影露面，形成良好交流。

彭秀慧感叹颁奖礼规模缩小但温度不变

而彭秀慧是第二次夺女主角奖，十多年前曾获「喜剧／闹剧」的奖项，已相隔多年，自己抱住轻松心情来到颁奖礼，觉得在舞台上每分钟都非常开心和有意义，又指自己习惯一个人完成演出的台前幕后工作，今次获奖作是与风车草剧团合作，不再是一个人完成，得奖是锦上添花，又指十多年没参与颁奖礼，现场有很多新面孔，令自己内向一面表现了出来。谈到颁奖礼因缺乏资助而规模缩减，问与之前参与的感受大不同？彭秀慧叹规模有不一样，但温度是一样暖的，「舞台剧圈子很小，但大家都是互相支持著。」至于同样获奖的卓韵芝，因从谢君豪手上接过奖项感动得喜极而泣，二人在现场自拍合照作纪念。

黄智雯失落奖项仍开心

至于黄智雯失落了「最佳女主角（悲剧／正剧）」，她表示有提名都开心，舞台剧是很好的经验，亦希望继续在舞台剧方面多发展，但她也是很多粉丝问她何时拍剧？自己会想多方面发展。而6月她将有舞台剧新作品，目前已在排练阶段，她透露背台词是最吃力的事，会投资在补脑的补品，今次更将反串演出。

杨乐文初踏台板落败视作等闲

至于杨乐文（Lokman＠MIRROR）则失落了「最佳男主角（喜剧／闹剧）」，他笑言是兵家常事，下次会再努力，首次入围的他形容自己只是浅踏台板，目前仍正为5月的舞台剧演出积极排练，「离演出还有两星期，打击不到我，我有动力做到有为止！」

黄秋生准备退休不理江湖事

同场的黄秋生失落「最佳男配角（喜剧／闹剧）」，他指自己都有一段时间没参与舞台剧颁奖礼，有提名便到场见见朋友，谈到再演舞台剧的机会，他直言「应该唔会再有啦！」他表示在外地有一些演出和创作邀请，稍后更将到英国做栋笃笑，对于被指遭封杀的话题，秋生笑言：「理不到太多，我都准备退休，现在不理江湖事，最多理江门事，我家乡是江门。」他又表示没想有没有演出机会，现在闲时做创作、和朋友见面、画画和食饭，直言很多事不能强求。至于早前拍脂肪肝宣传片，自揭身体有毛病，秋生表示没脂肪肝，但年纪大了，胆固醇问题也难避免。

