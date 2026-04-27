许志安忽然暴瘦身躯超薄  前臂奀如藤条触目惊心  全面复出不容有失压力爆煲？

现年58岁的歌手许志安，自2013年与乐坛天后郑秀文（Sammi）结婚后，近年在香港乐坛沉寂一时。早前他正式宣布加盟新公司，并推出最新广东单曲《信天翁》，积极重启演艺事业。然而，近日一张为电台节目宣传的最新照片流出，其状态却引起了广泛关注和担忧。

许志安忽然激瘦显憔悴

从照片中可见，许志安为5月1日的电台节目《许志安的自主人生》宣传。他整个人与以往的健硕形象判若两人，明显激瘦了至少两个码。过去他那厚实的身躯和粗壮的手臂已消失得无影无踪，取而代之的是单薄的身形，牛仔褛下的手臂显得相当纤幼，情况令人担心。

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许志安面颊凹陷现火车轨

除了身形剧变，许志安的面貌亦有显著改变。他额上的皱纹变得深刻，法令纹亦显而易见，两边面颊更呈现凹陷状态，憔悴之情无法掩饰。照片曝光后，不少网民担心他的健康是否出现了问题，亦有网民猜测，许志安今次全面复出，或者觉得不容有失，因此而压力过大而暴瘦。

许志安比郑秀文女性化？

许志安与郑秀文的婚姻一直是外界焦点。两人由1991年相恋，历经分手、复合再到结婚，走过超过30年的高低起伏，曾被誉为「香港最后一个童话」。郑秀文早前罕有地谈及夫妻生活细节，笑言：「我个人好粗鲁，成个男人咁㗎㖞，佢有时候女性化过我。」一言道出两人私下的相处模式。

许志安郑秀文曾分开10年

近年，在郑秀文的支持和鼓励下，许志安逐步复出。2024年，他更担任郑秀文演唱会的嘉宾，夫妻同台合唱，标志著两人关系已完全修复。对于曾经分开10年，郑秀文也曾感言一切是时机的安排，最终缘份让他们重新走在一起，至今已结婚11年。如今许志安重新出发，其身体状况自然成为大众关心的又一焦点。

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