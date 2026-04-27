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洪永城孖翠如相隔13年重游伦敦塔桥 不敌强风 「缩埋一旧」自嘲似企鹅 被笑身体潺弱即反讥对方系「阿婆」

影视圈
更新时间：16:15 2026-04-27 HKT
发布时间：16:15 2026-04-27 HKT

旅游节目「黄金拍档」洪永城（Tony）及黄翠如（Priscilla），现正马不停蹄为全新综艺节目《走过历史大地》飞往世界各地取景！继首站罗马后，两人第二站前往了伦敦多个著名打卡景点。

黄翠如洪永城13年后重游样貌零变化

根据制作组今日发布的伦敦拍摄花絮抢先睇，Tony与翠如先后到了圣保罗大教堂、泰晤士河、沃尔瑟姆斯托泵房博物馆等多个地方拍摄，更相隔13年重游《走过浮华大地》伦敦塔桥，从花絮照可见，两人现时与13年的样貌零变化，Keep得非常好。

洪永城黄翠如冻到震腾腾不忘互相伤害

由于拍摄期间气温一度低至7度，加上极度大风，本身已因轻微感冒需要食药的翠如，最终亦不敌泰晤士河的强风，与Tony一度要站在战舰的纪念品店橱窗避风，Tony更自嘲「缩埋一旧」似足企鹅。向来爱斗嘴的二人，虽然冻到震腾腾，但仍不忘互相伤害，被翠如取笑「潺弱」的Tony，即以「阿婆」反击翠如，相当爆笑。另一焦点是随团其中一名摄影师，虽全程T恤短裤上阵，但不但「零嗌冻」，更一度笑言「好热」，不但震惊了两位主持，就连伦敦本地人亦大感震惊，翠如爆料：「伦敦人都问，你冇嘢吖嘛！」
 

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