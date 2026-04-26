穿Prada恶魔依然时尚更加Mean 20年后回归 粉丝蜂拥潮拜丨名人杂志

2006年，《穿Prada的恶魔》横空出世，成为时尚电影经典兼职场电影典范。20年后，原班人马加上强劲新卡士拍摄了《穿Prada的恶魔2》，强势回归。业界预计影片在北美的首周末票房有望冲破6,600万美元（约5.17亿港元）。在见证这部续集再创辉煌之前，就先来看看今集有甚么看点。撰文：Zinnia

（左起）梅丽史翠普、艾美莉宾特、史丹利杜斯和安妮夏菲维，4位主角着得靓靓现身《穿Prada的恶魔2》纽约首映礼。

20年后，Miranda仍是时尚杂志《Runway》的掌舵人，Nigel仍在扶助Miranda。

20年前的小助理Andrea，在今集中回归《Runway》成为专题编辑。

Emily今季升呢成为国际时尚集团高层。

看点1：4大要角新形势

Miranda（梅丽史翠普）

虽然仍是时尚杂志《Runway》的掌舵人，但Miranda再也不是令属下和时装设计师都敬（惊）畏万分的时尚界无敌女霸王。面对着媒体转型，以及社交媒体、KOL与即时潮流的夹击，恶魔上司也要挣扎求存。

Nigel（史丹利杜斯）

当年Miranda为送走「强敌」法国版《Runway》总编Jacqueline，不惜将原本几乎到Nigel手的时尚品牌创意总监职位，转手给了Jacqueline。当时Nigel还深信Miranda一定会补偿他，但20年后Nigel仍在《Runway》旗下扶助Miranda。

Andrea "Andy"（安妮夏菲维）

20年前的小助理Andrea（暱称Andy）后来成了资深记者，在今集中回归《Runway》成为专题编辑，并当上Miranda的最强后援，帮她解决公关危机，争取广告商的财力支持，任重道远。

Emily（艾美莉宾特）

上集中的Emily是备受Miranda无视的资深助理，20年后形势逆转，Emily升呢成为国际时尚集团高层，Miranda反过来要求她高抬贵手，为《Runway》提供广告收入。双方互相出招，斗智斗嘴。

英国实力派演员、编剧兼名导简尼夫班纳今次助阵，扮演Miranda的第4任丈夫Stuart。

《柏捷顿家族：名门韵事》女星Simone Ashley（左）扮演Miranda的助理Amari。

看点2：新鲜热辣阵容

狠辣新角色

Stuart（简尼夫班纳）

英国实力派演员、编剧兼名导简尼夫班纳今次助阵，扮演Miranda的第4任丈夫Stuart。以简尼夫的才华与气场，跟梅姨组CP亦可谓再适合不过。所以比起上集那位女魔头前夫哥，他的存在感明显来得强烈得多，据讲Stuart会是个令Miranda捉摸不定的狠角色。

Amari（Simone Ashley）

《柏捷顿家族：名门韵事》女星Simone Ashley扮演Miranda的助理Amari。作为具有整顿职场天命的Gen Z，Amari绝不像以前的助理般卑躬屈膝，看到预告中她敢在Miranda作出「政治不正确」言论时以假咳来提醒兼阻止，就知她会给予Miranda「全新体验」。

强劲新卡士

除了简尼夫班纳和Simone Ashley之外，还有其他猛人助阵，例如《哗鬼家族》男星Justin Theroux扮演Emily的男友Benji，刘玉玲扮演Benji前妻、亦即Emily「情敌」Sasha，澳洲男星Patrick Brammall扮演Andy新欢Peter。

Miranda有可能闹出了丑闻，不但她本人声名受损，连公司股价亦狂跌。

今集戏服都以Power Dressing风格为主。

今集剧组打造了一场Met Gala式时尚盛会，邀得多位时尚名人、名模红星客串演出。

看点3：棘手新危机

《Runway》在媒体大环境转变下，面对「流量就是皇道」的新时代，已不再拥有「时尚宝典」的超然地位。而且在疫情后的新经济环境下，高奢品牌集团用钱都变得谨慎，杂志要赚广告费变得更艰难，时尚女魔头都被逼苦苦挣扎。而且根据预告片的部分片段，可窥探到Miranda有可能闹出了丑闻，不但她本人声名受损，连公司股价亦狂跌。

看点4：权力衣Q游戏

讲到《穿Prada的恶魔》系列，fashion绝对是灵魂所在，戏服象征着角色的性格、气场、地位。而今集除了Miranda之外，Andy和Emily亦已在职场上独当一面，所以今集戏服都以Power Dressing风格为主。Miranda会继续以如「制服」般鲜明轮廓的衣着示人，多数以垫膊西装外套搭配直身裙为主。Andy则大玩男装女穿，带出其刚中带柔的性格，无论是Jean Paul Gaultier背心搭长裤套装，还是Ralph Lauren外套配Levi's牛仔裤，都英气与秀气兼备。至于已成为高管的Emily就更是在品牌和款式方面大升呢，单是她出场时那身Dior恤衫、Jean Paul Gaultier长裤搭配Wiederhoeft束腹，已经甚具气势。

看点5：华丽大场面

上集带了观众去巴黎睇剧组自制的时装周，今集得到大量时尚品牌鼎力支持。去年剧组甚至现身米兰时装周在Dolce & Gabbana时装骚上进行拍摄。而且今集剧组更打造了一场Met Gala式时尚盛会，并邀得多位时尚名人、名模红星客串演出，包括著名时装设计师Marc Jacobs、Christian Siriano、超模Heidi Klum、Karolina Kurkova和Bregje Heinen、大码名模Ashley Graham、女歌手Ciara，当然还有为影片唱埋插曲的Lady Gaga。

梅姨和安妮这次的环球宣传之旅穿上多款靓衫。

Fashionable宣传之旅

近年荷里活明星对宣传之旅的穿着益发讲究，梅姨和安妮这次的环球宣传之旅亦不例外。好似二人出席墨西哥城首映时（图左上），安妮就选穿闪爆Stella McCartney粉红珠片短裙配长boot，梅姨则以低调的Schiaparelli海军蓝钮扣长裙现身。到东京宣传时（图右上），安妮继续活泼style，选穿Valentino ruffles高订晚装，梅姨则穿上颇为花俏的Chanel红色流苏套装。接着移师到首尔（图左下），二人都改走帅气型格路线；安妮穿上Balenciaga红色皮装，梅姨则选穿了Celine垂褶上衣配长裤。在上海首映礼上（图右下），安妮则贴心地选穿内地设计师Susan Fang的粉色系纱裙，梅姨就身穿Saint Laurent高领深蓝连身裙，腰间系上黑色阔身腰带，骤眼睇其实都有点中国古装feel。