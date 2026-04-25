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萧芳芳惊喜现身支持《撞到正》4K修复首映礼 哽咽向老朋友送飞吻 观众以灯海代替掌声

影视圈
更新时间：21:55 2026-04-25 HKT
发布时间：21:55 2026-04-25 HKT

许鞍华导演、关锦鹏导演、刘天兰及李乐诗博士今日（25日）出席香港流行文化节2026「奇幻电影之旅」《撞到正》4K数码修复版全球首映礼，杨凡导演、吴伟伦导演与美术指导雷楚雄等到场支持。而79岁的萧芳芳更加罕有露面，她自去年4月有近照流出后就一直未公开露面，因此这次现身即成为全场焦点。

79岁萧芳芳激罕现身

许鞍华导演今日（25日）携同关锦鹏导演、刘天兰、李乐诗博士出席香港流行文化节2026「奇幻电影之旅」《撞到正》4K数码修复版全球首映礼，主创团队于映前谈与观众见面期间，更惊喜邀得久未露面的萧芳芳现身。萧芳芳于全场观众亮起手机灯组成灯海代替掌声下登场，刘天兰贴心地提醒观众：「唔好拍手掌，声浪会令芳芳姐返去晕两个礼拜，用灯光同爱心去欢迎。」萧芳芳出场后仍有观众难忍兴奋欢呼拍掌，芳芳姐一边向一众老朋友送飞吻、一边哽咽表示：「好多谢大家鼓掌。我今日觉得好幸福、好幸福！我讲唔出⋯⋯因为46年前拍咗呢套戏。」

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萧芳芳：好似套戏得咗奖咁

萧芳芳作为《撞到正》监制亦庆幸作品在杨凡促成下得以修复重映：「多谢杨凡导演先有呢个机会，好感激，修复完应该好好睇。」萧芳芳于台上逐一向许鞍华、刘天兰、当年剧组化妆师莲姐及关锦鹏飞吻与致谢，欣喜地续指：「好似套戏得咗奖咁！祝大家身体健康、日日快乐！」

许鞍华难得与旧拍档同台

许鞍华难得与昔日班底同台，脸带笑容地向观众分享：「当年唔开心嘅事，依家谂返都好开心！所以唔系百感交集。」在戏中饰演红衣女鬼兼任执行制片的刘天兰则回忆指：「46年前认识咗台上各位，我谂台下好多人都未出世！当年我都系𡃁妹一个，跟住剧组拍咗八个月，感觉梦想成真，亦开启我对电影更浓兴趣！」

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