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张坚庭荣升爷爷晒孙女甜笑萌照 与富贵老婆杨诺思抱孙谈「股份」 三子女皆高材生

影视圈
更新时间：20:00 2026-04-25 HKT
发布时间：20:00 2026-04-25 HKT

现年69岁的导演张坚庭日前在IG宣布荣升爷爷，并分享了一张初生孙女的可爱照片，相中的B女在睡梦中展露灿烂笑容，相当可爱。张坚庭有感而发，写下长文分享初为人爷爷的喜悦，他感慨32年前还在自己肚腩上爬行的孩子，如今已抱著自己的小宝贝。面对当今世界的纷乱与不景气，孙女纯真的笑容让他感到无限慰藉，并温馨地为孙女送上最真诚的祝福：「我只盼望上帝可以拖著她小手前行，在小风小浪中享受每一天。」

张坚庭大爆老婆趣事

除了感性的一面，张坚庭亦不改其幽默本色，大爆太太杨诺思荣升嫲嫲后的趣事。他透露太太对著小孙女似乎著了魔，更一度兴奋得研究起「全职凑孙」的可行性。张坚庭随即冷静地以「股东论」分析，提醒太太他们在这小宝贝的生命中只「持股」六分之一，而公公婆婆、爸爸妈妈才是「major shareholders」（主要股东）。他更笑言，即使将自己的股份转让给太太，她也只占三分之一。他表示：「她如梦初醒，有点失落，不过转头又要mark时间去探望。」夫妻间的互动十分有趣。

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张坚庭三子女学有所成

张坚庭与太太杨诺思结婚多年，一直是圈中的模范夫妻，两人育有二子一女，分别为长子张高铭、二女张一诺及幼子张高翔。杨诺思是杨受成博士的长女，现为英皇钟表珠宝主席。三名子女均学有所成，他们的长子张高铭（Justin）毕业于纽约电影学院，曾与父亲一同执导短片，现于美国从事IT行业，并已于2023年结婚；二女张一诺（Jasmine）同样投身IT界，于美国定居，近年亦与圈外男友共谐连理；而幼子张高翔（Johnny）则曾为足球运动员，更代表过香港出赛，大学毕业后转而追寻演员梦，现于美国的戏剧学校进修。一家人关系密切，如今再添新成员，幸福美满。

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