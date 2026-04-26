《爱回家》Minnie床战火辣度爆灯 邵初与伍韵婷晒性感内衣照 激罕曝光「喷血身材」

2021年港姐季军暨友谊小姐邵初，近年在《爱．回家之开心速递》饰演「Minnie」成功入屋。最近邵初与TVB小花伍韵婷破天荒合作，为意大利知名内衣品牌拍摄一辑性感广告照，二人更在酒店床上展开「大战」，火辣程度引爆网民热议。

邵初尽显优雅女人味

31岁的邵初抛开角色的清纯形象，散发出成熟优雅的女人味。从照片所见，拍摄地点选在奢华的五星级酒店内取景，邵初换上多套内衣，包括一套妩媚的碎花款式，以及一套高贵的浅蓝色丝质内衣。邵初坐在床上摆出自信美态甫士，配上丝滑的晨袍，将其纤细均匀的身材表露无遗，性感指数爆灯。

同场的伍韵婷穿上米白色的蕾丝内衣，完美展现健康性感一面，无论伍韵婷在床上轻跪，还是在花团锦簇的浴缸旁倚靠，脸上挂著灿烂笑容，散发出一种纯真与诱惑交织的独特魅力。最震撼网民的画面，是邵初与伍韵婷在床上嬉戏打闹，大玩枕头大战的场面，场面火辣。

相关阅读：《爱回家》小花「全透视装」挑战性感极限？白滑上围S形曲线一览无遗 网民「擘大张相仔细研究」

伍韵婷甜美诱惑惹联想

大批网民对邵初与伍韵婷派福利，涌入二人的社交平台热烈留言：「哗，女神啊！」、「好美，又健康」、「两位好正呀！」、「靓到不得了」。邵初《爱．回家》的拍档欧瑞伟更留言：「女神」。而邵初更在伍韵婷帖文下以英文留言为对方跪下，伍韵婷搞笑回复：「hahha 脚软」，惹人有无限联想。

相关阅读：怪宿宿｜前港姐伍韵婷三角PE裤晒美腿行「股」惑 探索日本时钟酒店劲玩情趣用品