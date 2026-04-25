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吴业坤离巢TMG丨「伪毒」形象因日籍妻逆转 滨口爱子多才多艺留港4年练成流利广东话

影视圈
更新时间：14:00 2026-04-25 HKT
发布时间：14:00 2026-04-25 HKT

吴业坤（坤哥）早前因TVB旗下唱片公司TVB Music Group Limited（TMG）官方歌手名单被「除名」，贺年歌亦冇份，已传出满约离TMG消息。吴业坤昨日（24日）出席港台十大中文金曲颁奖礼证实，并在IG发文感谢过去三年的循循善诱，为合作关系画上句号。吴业坤初出道时以「伪毒」形象深入民心，婚姻成形象转捩点。

吴业坤转型顾家人设

吴业坤初出道时以「眼镜宅男」和憨厚形象吸纳粉丝，随后却连环与多位女艺人传绯闻，因而被网民冠以「伪毒」称号。直到2022年，吴业坤突然宣布与结婚消息，被爆太太为日本新闻主播滨口爱子，转型为爱家的「人夫」，之后摘下眼镜，又勤练空手道，更于2025年入选香港空手道初级代表队，成功让大众对吴业坤的观感好转，搣甩「伪毒」负评。

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吴业坤的31岁日籍妻滨口爱子，毕业于日本的立命馆大学。滨口爱子婚前在日本为一位多才多艺艺人，曾担任电视节目主持、演员及新闻主播，并在日本有线电视频道Green Channel主持赛马直播节目。滨口爱子毅然放下当地事业，陪老公吴业坤留港定居。

滨口爱子积极融入本地生活

滨口爱子来香港后，积极融入本地生活，用心学习广东话，并开设个人YouTube频道，并全程以流利的广东话与观众分享在香港生活的点滴，深受网民欢迎。滨口爱子获不少品牌关注，获邀出席不少活动，吸金力强。

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