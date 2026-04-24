十大中文金曲奖2026｜卫兰11月红馆骚最想邀黎明 44岁生日愿望身体健康 盼另一半思想成熟信仰相同

卫兰（Janice)出席《十大中文金曲颁奖礼音乐会》，她透露11月将会回到香港举行巡回演唱会最后一站，届时将会在红馆开骚，这次一连串巡演已经邀请了所有旧唱片公司的歌手例如杨千嬅、李治廷、JW(王灏儿）及应昌佑，只欠老板黎明还未邀请，所以她表明，这次红馆演唱会很想邀得黎明担任表演嘉宾说：「早前黎明举行演唱会时，我送了花篮给他上面写着I Really Miss You， hope to see you soon，希望他明白我的意思。

Janice择偶条件要可沟通

早前刚渡过了44岁生日的Janice表示生日愿望十分简单就是身体健康，问她是否想找到另一半？Janice说：「这是我一直渴望的，若另一半出现便好了，真的会很开心，但现在没有也很开心，其实有些人说我不说话时很恶，有些人觉得我太静以为我有男友而不敢跟我说话，（小鲜肉合心意吗？）不介意，只要思想成熟便可以，最紧要大家能够沟通得到，最好另一半与我有一样的信仰。」

卫兰任A-Lin嘉宾学到很多

此外，早前担任A-Lin演唱会嘉宾，Janice表示，很开心能在对方身上学到很多，更说：「A-Lin还唱我的歌真的很有诚意，事前她花了一个月时间去练习，（你会请她担任演唱会嘉宾吗？）还未计划。」

