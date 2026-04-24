Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林保怡遭狂粉埋身吓到「缩埋一旧」  强行合照推保安场面混乱  视帝面都青埋画面曝光

影视圈
更新时间：22:30 2026-04-24 HKT
发布时间：22:30 2026-04-24 HKT

现年60岁的TVB视帝林保怡，自出道以来凭借《鉴证实录》、《妙手仁心》等多部经典剧集深入民心，2004年更以《金枝欲孽》中「孙白飏」一角，勇夺《万千星辉贺台庆》最佳男主角。近年虽然作品不多，但去年主演的《刑侦12》依然收获满堂彩。原来这位在香港家喻户晓的实力派演员，在新加坡也拥有超高人气，惟近日他飞抵当地时，却遭遇了一场惊心动魄的粉丝围堵。

林保怡飞抵新加坡场面失控

从影片看到，林保怡刚走出机场抵境大堂，便立即被大批早已守候的粉丝包围。起初他仍保持微笑，但场面随即失控。其中一名穿著黑色上衣、红色短裤的男粉丝表现得异常激动，不顾工作人员阻拦，手持红色手机，强行冲向林保怡，执意要与偶像自拍。

相关阅读：万千星辉颁奖典礼2025丨《刑侦12》林保怡提名视帝 曾任警察消防员 感情生活成谜传与同性结婚

林保怡遇疯狂男粉吓到面青

该名男粉丝多次与保安及工作人员发生推撞，场面极度混乱。尽管有至少三名工作人员贴身保护，但林保怡仍被这突如其来的疯狂举动吓得面色发青「缩埋一旧」，全程低头缩肩、身体僵硬，眼神中透露著不安，显然饱受惊吓。

网民怒批狂粉非真正粉丝

事件影片在网上流传后，引起网民热议。大部分人都一面倒地批评该名狂热粉丝的行为，认为他的做法已经对偶像造成滋扰：「那个拿红手机的好狂」、「那个男的干嘛好吓人啊，为什么这么疯狂」，有网民直斥其行为不妥，表示「real fans won't do such things!」（真正的粉丝不会这样做）。

网民：别把六旬老人吓到了

更有粉丝心痛林保怡，留言道：「别把六旬老人吓到了」。许多新加坡的粉丝也担心这次不快的经历会吓怕偶像，纷纷在社交媒体上开设话题，向林保怡道歉，并恳切希望他不要被这次事件影响：「希望保怡没有被疯狂粉丝劝退，下次还要再回来新加坡啊！」。

相关阅读：林保怡与一男子揽锡亲暱睇烟花 网民大赞好衬 性向成谜去年突传同性婚讯

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
旺角利苑酒家突结业！开业46年曾获米芝莲二星殊荣 员工愕然：明明好生意......
旺角利苑酒家突结业！开业46年曾获米芝莲二星殊荣 员工愕然：明明好生意......
饮食
11小时前
李泳豪不满老婆被李泳汉针对？施明丧礼前突公开2022年婚礼片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
李泳豪不满老婆被李泳汉针对？施明丧礼前突公开2022年婚礼片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
影视圈
7小时前
将军澳婆婆疑堕电骗案 ATM前开视像电话按指示过数 街坊合力及时制止 骗徒5字哀嚎无补于事｜Juicy叮
将军澳婆婆疑堕电骗案 ATM前开视像电话按指示过数 街坊合力及时制止 骗徒5字哀嚎无补于事｜Juicy叮
时事热话
7小时前
涉于红山半岛单位内袭击妻子 男子否认袭击罪 妻供称遭辱骂「屋邨妹」及拳打头部
01:47
男子涉于红山半岛寓所袭妻 妻供称夫遭银行解雇情绪暴躁 对其辱骂「屋邨妹」及拳打头部
社会
9小时前
陈小春被爆「塞纸条」撩名模上房  「反派男神」兰桂坊约炮失威  被嫌年纪大「吃不下」
陈小春被爆「塞纸条」撩名模上房  「反派男神」兰桂坊约炮失威  被嫌年纪大「吃不下」
影视圈
13小时前
30出头夫妇拥26物业 年收租逾250万 三年半狂扫低水盘 极致悭家拒买自住楼
30出头夫妇拥26物业 年收租逾250万 三年半狂扫低水盘 极致悭家拒买自住楼
海外置业
8小时前
施明离世掀李氏家族内斗  九龙塘祖屋「涵碧别墅」价值曝光  豪宅曾成杨思琦分手导火线？
施明离世掀李氏家族内斗  九龙塘祖屋「涵碧别墅」价值曝光  豪宅曾成杨思琦分手导火线？
影视圈
5小时前
马会主席廖长江（右二）及其太太（左一）获「赛马会社区七人榄球计划」受惠者致谢。
马会以榄球连系社区
社会资讯
2026-04-22 18:00 HKT
TVB周年报告曝光艺员排位揭陈炜夺视后机率？陈豪高海宁靠边站 有视帝「失踪」疑将离巢
TVB周年报告曝光艺员排位揭陈炜夺视后机率？陈豪高海宁靠边站 有视帝「失踪」疑将离巢
影视圈
10小时前
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底  大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同  Agnes点解受大伯针对？
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底  大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同  Agnes点解受大伯针对？
影视圈
2026-04-23 17:11 HKT