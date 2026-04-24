林保怡遭狂粉埋身吓到「缩埋一旧」  强行合照推保安场面混乱  视帝面都青埋画面曝光

现年60岁的TVB视帝林保怡，自出道以来凭借《鉴证实录》、《妙手仁心》等多部经典剧集深入民心，2004年更以《金枝欲孽》中「孙白飏」一角，勇夺《万千星辉贺台庆》最佳男主角。近年虽然作品不多，但去年主演的《刑侦12》依然收获满堂彩。原来这位在香港家喻户晓的实力派演员，在新加坡也拥有超高人气，惟近日他飞抵当地时，却遭遇了一场惊心动魄的粉丝围堵。

林保怡飞抵新加坡场面失控

从影片看到，林保怡刚走出机场抵境大堂，便立即被大批早已守候的粉丝包围。起初他仍保持微笑，但场面随即失控。其中一名穿著黑色上衣、红色短裤的男粉丝表现得异常激动，不顾工作人员阻拦，手持红色手机，强行冲向林保怡，执意要与偶像自拍。

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林保怡遇疯狂男粉吓到面青

该名男粉丝多次与保安及工作人员发生推撞，场面极度混乱。尽管有至少三名工作人员贴身保护，但林保怡仍被这突如其来的疯狂举动吓得面色发青「缩埋一旧」，全程低头缩肩、身体僵硬，眼神中透露著不安，显然饱受惊吓。

网民怒批狂粉非真正粉丝

事件影片在网上流传后，引起网民热议。大部分人都一面倒地批评该名狂热粉丝的行为，认为他的做法已经对偶像造成滋扰：「那个拿红手机的好狂」、「那个男的干嘛好吓人啊，为什么这么疯狂」，有网民直斥其行为不妥，表示「real fans won't do such things!」（真正的粉丝不会这样做）。

网民：别把六旬老人吓到了

更有粉丝心痛林保怡，留言道：「别把六旬老人吓到了」。许多新加坡的粉丝也担心这次不快的经历会吓怕偶像，纷纷在社交媒体上开设话题，向林保怡道歉，并恳切希望他不要被这次事件影响：「希望保怡没有被疯狂粉丝劝退，下次还要再回来新加坡啊！」。

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