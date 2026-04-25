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《网中人》「阮其昌」罕与阿灿合体 74岁李道洪最新状态惊人 淡出后转行从商 前妻都系女星

影视圈
更新时间：10:00 2026-04-25 HKT
发布时间：10:00 2026-04-25 HKT

经典剧集《网中人》播出至今超过40年，当年剧集大受欢迎，更捧红了不少演员。近日，在剧中饰演「阿灿」的廖伟雄，在其YouTube频道上载了一段影片，惊喜地与昔日拍档、饰演「阮其昌」的李道洪世纪重聚。二人自剧集拍摄后已40多年未见，这次李道洪特地到访廖伟雄于马来西亚开设的餐厅，久别重逢的画面，瞬间勾起网民的集体回忆。

李道洪年过70风采依然

74岁的李道洪在影片中精神饱满，虽然头发和胡须已经斑白，但风采依然。他感叹岁月流逝，笑言：「胡子全白了」，与廖伟雄一见如故，相谈甚欢。廖伟雄在片中大赞李道洪当年的演技超前，李道洪则笑谈当年因常穿西装，被戏称为「西装洪」，更被认为不懂演戏，二人一来一往的对话，尽显深厚情谊。影片中亦穿插了《网中人》的经典片段，让观众重温李道洪年轻时的样貌，与现在的慈祥形象形成有趣对比。

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李道洪曾娶梁小玲 现任妻是内地人

李道洪曾是70、80年代的当红小生，除了在TVB剧集《网中人》的出色演出，他亦曾效力亚洲电视，淡出幕前多年，他早已转行从商，廖伟雄亦在片中称他为成功的商人。值得一提的是，李道洪的感情生活也曾是外界焦点，他的前妻正是《欢乐今宵》的台柱之一梁小玲，而现任妻则是一名内地女子，二人育有两子，定居于内地多年。这次与廖伟雄的重聚，不仅让观众看到这位资深演员的近况，也再次见证了《网中人》这部经典剧集在观众心中的地位。

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「阿灿」廖伟雄成饮食大亨？

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