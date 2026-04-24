陈小春被爆「塞纸条」撩名模上房  「反派男神」兰桂坊约炮失威  被嫌年纪大「吃不下」

台湾网络节目《蔷栗胶》近日因劲爆话题引发网民热议。节目中，主持人蔷蔷与嘉宾、名模出身的安歆沄，竟双双大爆曾被香港著名男星意图「约炮」，而对象竟包括陈小春及《古惑仔》系列中以「乌鸦」一角深入民心的张耀扬！

安歆沄自爆获陈小春递纸条 「撩上房」

节目中，安歆沄忆述年轻时在夜店，曾有位《古惑仔》系列的巨星给她递纸条。在主持人蔷蔷的追问和猜测下，安歆沄承认该男星正是陈小春。她透露，当时收到的纸条上写著：「我住在哪里的饭店、几号房，看你要不要再过来喝？」

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安歆沄自嘲胆小鬼没高攀

不过，安歆沄最终没有赴约。她解释，一方面觉得写纸条的方式很「土」，另一方面则坦言自己是「俗仔」（胆小鬼），认为对方是遥不可及的大明星，因而却步。

「乌鸦」张耀扬连环碰壁

无独有偶，两位女星都曾是「乌鸦」张耀扬的目标。安歆沄提到，在同一家夜店也遇到过张耀扬，对方曾向她搭讪，问她「等一下要干嘛」，带有明显的暗示。而主持人蔷蔷更惊爆，自己也曾在兰桂坊被张耀扬搭讪。她回忆当时张耀扬坐在她旁边，同样问她：「等一下你要干嘛？」然而，蔷蔷却毫不留情地拒绝了。她直言，虽然对张耀扬的印象仍停留在电影中「乌鸦」的霸气形象，但亲眼见到他本人时，「他已经年纪很大了」，更笑著表示：「我觉得……吃不下去！」

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张耀扬去年闪耀TVB颁奖礼

现年61岁的张耀扬近年淡出幕前，但去年却惊喜现身TVB《万千星辉颁奖典礼》，与李子雄一同颁奖。他一头白发的成熟型男造型，甫出场即掀起全场尖叫，网上更掀起一股「乌鸦热」，风头一时无两。

张耀扬曾被指性取向成谜

除了幕前形象鲜明，张耀扬的感情生活也同样充满话题。他早年曾与李丽蕊、台湾模特儿艾永玲交往，但近年感情状况成谜。他过去更曾与同性好友蔡一杰传出绯闻，令其性取向一度成谜，不过传闻随著他后来承认有女友而被打破。这次被女星们爆出陈年往事，也意外让这位淡出影坛的男星再度成为焦点。