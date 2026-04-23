73岁张伟文消瘦近照曝光 经理人方俊喂食蛋挞证冇糖尿病 计划迁居内地减轻负担

73岁「靓声王」 张伟文，近年健康状况急转直下，其不离不弃的经理人兼徒弟方俊，近日因北上发展，减少更新张伟文动态，惹来外界诸多揣测。为此，方俊特地在社交平台发文辟谣，并分享张伟文病榻上的近照，详细交代挚友的最新情况。方俊以「30载友情岁月坚定不移」来形容他与张伟文的关系，并澄清谣言，强调张伟文「身体好得很」。从他分享的相片可见，张伟文所吃的葡萄，是逐粒洗净再去皮，方便进食；而蛋挞亦只吃中间的蛋浆部分。方俊强硬表示：「蛋挞只吃蛋，佢冇糖尿病，挑事的人可以闭咀。」此举有力地反击了关于张伟文因有糖尿病而需戒口的传闻。

经理人方俊喂张伟文甜食证冇糖尿病

事实上，张伟文近年饱受病魔折磨。除了认知障碍症（脑退化症）外，腰椎问题亦日益严重，导致他需长期卧床，无法自如行动。长期的卧床生活引发了严重的并发症，其中最致命的是尾龙骨位置的严重压疮。据悉，压疮伤口深可见骨，更曾因处理不善导致细菌入血，一度命危，被紧急送入深切治疗部（ICU）抢。所以方俊新的发文，亦有提到将病床调整至45度，以助张伟文呼吸及防止身体再度出现压疮，处处显见他对挚友无微不至的关怀与细心。

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张伟文长期卧床引发严重并发症

去年中秋，张伟文好友罗浩楷与邓英敏前往探望时，张伟文的状况就已令人鼻酸。当时他体重急跌至仅余110磅，昔日圆润的身形消失不见，照片中可见其手臂瘦至「皮包骨」，脸颊凹陷，精神状态亦因压疮带来的剧痛而起伏不定，甚至会痛极大叫，情况堪怜。

张伟文月花三万开销有意移居内地休养

方俊早前透露，目前张伟文住院及医疗等各项开支，每月高达约3万港元。随著张伟文积蓄逐渐耗尽，这笔费用对他们而言压力巨大。方俊为了让张伟文得到更适切和优质的照顾，尤其针对棘手的压疮问题，方俊正计划安排张伟文，迁往内地的优质护老院，由专人照顾，帮助改善张伟文的压疮，让他活得更有尊严。

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