「御用丫鬟」李焯宁靠一招变政商界新贵 白滑冻龄仙气满泻 弃影从商生活富贵

46岁的前TVB艺人李焯宁（原名李彩宁），近日在一场集结了数百位创新科技界翘楚的盛会上亮相，她不仅是主礼嘉宾，更担当是次盛会的演讲者。李焯宁当天身穿一袭俐落的白色套装，站在讲台上神采飞扬，以广西壮族自治区南宁市政协委员的身分，向在座企业家们介绍广西的「世纪工程」，她在台上自信从容，口若悬河地解说著宏观经济与人工智能的未来，而她的政商界新贵气场，与昔日萤幕上那位「御用丫鬟」的形象，简直判若两人。

李焯宁冻龄美貌震撼全场

在这次活动中，李焯宁肩负著重要使命，从现场照片可见，她化著精致淡雅的妆容，皮肤紧致饱满，几乎看不见一丝皱纹，配上一头乌黑亮丽的及肩短发，更显得精神奕奕、容光焕发。岁月似乎格外优待这位昔日的艺人，丝毫没有在她脸上留下痕迹，状态令人惊艳。然而，比她冻龄外貌更引人注目的，是她作为政协委员的专业与担当，她表示亲眼见证了南宁近年在科研与创新领域的飞速发展，加上国家大力推动广西与东盟合作的政策优势，让她深感责任重大。李焯宁之后进一步阐述了「人工智能和航运领域」的应用蓝图，展现了她对产业趋势的深刻洞察。

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李焯宁住豪宅生活富贵

回顾李焯宁的演艺生涯，她出身于TVB第14期艺员训练班，与马国明、吴卓羲、叶璇等皆为同期。在母亲的鼓励下入行后，虽参演过不少剧集，却多以配角或丫鬟角色为人所知。然而，李焯宁的志向显然不止于此。2017年她转行从商，成立市场策划公司，并经营童装生意，展现出非凡的商业头脑。随著事业版图不断扩大，她的生活品质也实现了几级跳，社交平台上不时分享出入马场、私人会所的富贵生活，其居住的豪宅空间阔落，足以容纳一人高的圣诞树，尽显富贵气派。

李焯宁攻读硕士不断增值

李焯宁尽管已是名利双收，她却从未停下自我增值的脚步，在忙碌的商务与政务之余，她坚持进修，攻读管理学理学硕士（MBM）课程，不断为自己增值。从TVB的绿叶演员，到独当一面的商界女强人，再到今天以广西政协委员身分，向一班商界翘楚演讲，李焯宁用自己的经历，不仅实现了个人财富的增长，更找到了贡献社会的使命感，李焯宁华丽转身，成为了政商界新贵。

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