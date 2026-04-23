施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底  大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同  Agnes点解受大伯针对？

资深艺人施明的丧礼于今日（4月23日）在庄严肃穆的气氛中完成，其灵柩已移往富山火葬场火化。相比起成为焦点的李泳豪太太林妤谦（Agnes），长子李泳汉的太太严佩钰（Conny） 一直较为低调，在丧礼两日截然不同的表现，成为了外界关注的焦点。

严佩钰从微笑到泪崩

在昨日的设灵仪式上，严佩钰身穿全黑孝服，带著三名子女紧随丈夫李泳汉身后。尽管场面哀伤，但她全程神情轻松，脸上甚至带著微笑。今日在火葬场，她亦是面带微笑先于丈夫进入灵堂。然而，当火葬仪式结束后，严佩钰却一反常态，情绪崩溃，哭得梨花带雨，与前一天的平静模样形成强烈对比。

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严佩钰曾任江华助手

严佩钰于2016年与李泳汉结婚，婚后为李家开枝散叶，先后诞下一子两女，三年抱俩，家庭生活看似美满。而严佩钰是半个是圈外人，她曾在2023年于社交平台分享过一批珍贵的旧照，揭露了自己曾担任著名演员江华助手的往事。这批以菲林相机拍摄的《寻秦记》幕后花絮，记录了古天乐、林峰、江华、宣萱及郭羡妮等巨星在颜值巅峰时期的风采，勾起了无数网民的集体回忆。严佩钰对这段经历亦非常怀念，称其为「值得回味」的日子。

Agnes成李泳豪眼中钉

在这次家庭风波中，最受瞩目的莫过于被大伯李泳汉下达「逐客令」，无法进入灵堂拜祭的弟妇林妤谦（Agnes）。她昨日只能在纪念馆门外向奶奶的遗像鞠躬，今日则未有现身。究竟这位看似完美的媳妇，为何会成为李泳汉的针对目标？

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Agnes深得老爷欢心

Agnes出身于台湾一个中产从商家庭，是一位资深的宠物美容师，更曾赴日深造。她与李泳豪因对小动物的共同热爱而结缘，并于2022年结婚。婚后，李泳豪多次在公开场合盛赞爱妻，形容她务实、直率，是一位「200分」的好太太。Agnes不仅赢得了丈夫的心，更成功行「奶奶政策」，与施明关系亲如闺密，经常私下分享女性心事。同时，她也深得老爷李家鼎（鼎爷）的欢心，鼎爷曾公开称赞她斯文有礼，极具教养。而昨天钟志光亦公开表示，十分欣赏Agnes的为人。

李家鼎爆严佩钰真实为人？

一位深得长辈欢心的弟妇，为何会引来大伯如此强烈的敌意？综合各方消息，背后原因错综复杂。首先鼎爷直指大嫂妒忌，他曾在接受访问时，情绪激动地将家庭纷争的矛头直指大媳妇严佩钰。他形容大新抱「人无三尺高，肚里三把刀」，认为她极具心计，家中失和完全是她搬弄是非、从中作梗所致。鼎爷更直言，严佩钰的所作所为源于对Agnes的妒忌，其醋意是破坏家庭和睦的导火线。

Agnes是代罪羔羊？

另有YouTuber「鬼姐」爆料，指兄弟失和的根源在于拉面店的生意。据指，李泳汉经常对弟弟的生意指手画脚，而Agnes亦有帮忙打理，导致磨擦日增。其后因疫情影响，李泳豪的餐厅结业，而李泳汉亦被父亲「裁员」，顿失收入，因此将怨恨转嫁到弟弟及弟妇身上，Agnes只是成了代罪羔羊。