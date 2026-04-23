寒战1994｜吴彦祖叮嘱刘俊谦专心一致避开社交网 巴柔高手女儿颈锁老豆︰我唞唔到气

由梁乐民执导兼编剧的前传电影《寒战 1994 》，找来久未演出港产片的吴彦祖，饰系列作中的「始作俑者」前警务处处长「蔡元祺」。梁乐民形容吴彦祖好靓仔，加上年纪及历练，完全吻合演出此角，称「香港观众好挂住佢」。而自认《寒战》系列迷的吴彦祖，称一直想同梁乐民合作，双方一拍即合。撰文：邝芷莹、摄影：谭志光

吴彦祖阔别香港影坛6年

睽违六年香港影坛的吴彦祖，称开拍《寒战 1994 》初期，以为自己会不适应，「第一日试造型，就见返以前共事的同业，说广东话好舒服，有回家感觉。」续说︰「我拍英文片，说英文对白的电影只有 10出 ，但讲广东话的作品就拍了 60 多套！」演过多次警察角色的吴彦祖，笑言由「行咇」、督察到《寒战 1994 》升呢做副处长，「自己亦成熟了，人生经历丰富了，适合演此类人物。」梁乐民大旗赞对方演绎有惊喜，「他演出前做了不少功课，会模仿张国柱所演的『蔡元祺』抽雪茄，一模一样！令观众有所连结。」

梁乐民（右）执导兼编剧的前传电影《寒战1994》，找来久未演出港产片的吴彦祖担任要角。

吴彦祖阔别香港影坛六年。

前传电影《寒战1994》中，吴彦祖扮演系列作中的「始作俑者」前警务处处长「蔡元祺」。

吴彦祖叮嘱刘俊谦专心一致

在前传故事中，吴彦祖（时任警务处行动副处长「蔡元祺」）同刘俊谦（时任O记署任总警司「李文彬」）有好多对手戏，吴彦祖形容对方靓仔有观众缘，「他演戏出色，是好勤力的演员。我第一日造型才认识他，大家沟通过后，我非常欣赏他，夹起来默契自然出来。」吴彦祖兴奋同一班年轻演员合作，「以前自己最后生，拍《寒战 1994 》差不多是全场最大年纪！」他跟刘俊谦分享在美国拍戏的经验，建议对方要专心拍戏，「好多演员会玩抖音、小红书等，应该专心去做一件事会较好。我都有玩社交媒体，但我一年才拍一部戏。好多人以为多 follower 就是红，其实只要做好本份，慢慢就会红。」

《寒战1994》中，吴彦祖（时任警务处行动副处长「蔡元祺」）同刘俊谦（时任O记署任总警司「李文彬」）有好多对手戏。

「蔡元祺」城府极深。

吴彦祖以前辈身份，叮嘱刘俊谦做演员要专心一致。

吴彦祖叹无机会同周润发做对手戏

《寒战 1994 》请来周润发、古天乐和郭富城演出坐镇，没有跟吴彦祖同场，他专登到现场探班，「儿时就好钟意发哥，一直没有机会合作，这次在片场看他做戏，好惊喜！我以往跟郭富城、古天乐经常合作，这个组合实在很难得。」他现阶段一年只接一部戏，吴彦祖形容这个节奏适合自己，他想多抽时间陪伴女儿，「女儿没看过我的电影，不希望她觉得爸爸是明星，女儿长大后自会看自己喜欢的电影。」

吴彦祖叹无机会同周润发拍档，做对手戏。

《寒战1994》请来周润发、古天乐和郭富城演出坐镇。

吴彦祖介意女儿当演员

《寒战 1994 》以香港回归前为背景年代，吴彦祖对这段时期没太多理解，「那时我 21 岁，太后生了， 97 年大学毕业，做了一个决定，就是到香港发展。」他被发掘去拍戏，改变命运。曾在美国集武的吴彦祖，在 1994 年加入北京武术队，当中有大教练吴彬「老吴」、吴京是「大吴」，他是「小吴」，现在的他一星期也会抽两、三日打拳练功，并称女儿Raven有学巴西柔术，试过箍住他的颈，「真的解不开！情况好尴尬……」搞到他唞不到气要踢脚示意停止，续说：「疫情时，畀女儿睇小朋友玩巴西柔术的短片，她十分有兴趣，玩了 5 年，参加比赛赢过金牌。我学了 30 多年功夫都解不开！之后我练巴西柔术 两 年，终于揾到两个方法解开颈锁。」

问到女儿是否喜欢演戏？他表示︰「女儿返学有参加歌舞剧表演，未知可有兴趣。我不想女儿做演员，尤其是女仔，太辛苦了。」即是观众未必有机会看到吴彦祖「父女档」演出。

吴彦祖被巴西柔术高手女儿「颈锁」！

吴彦祖女儿Raven 12岁。

父女关系融洽。

梁乐民《寒战 1995 》接力

导演梁乐民透露下一集《寒战 1995 》中，吴彦袓、刘俊谦继续本色演出，「相当有型！」且发挥强劲男性荷尔蒙，「打斗场面激烈，就连女性工作人也偷偷睇住个 Mon！」 吴彦祖比较喜欢拍亚洲片，因为导演「话晒事」，而在美国拍戏，监制、导演各有话事权，「那就会好乱。」赞梁乐民好脾气、内敛，不像刘伟强、尔冬升会在片场闹人，「但不是骂我！」问吴彦祖可有想过做导演？他表示不想离家太久，「可能待女儿读大学再想，就算做导演，一定自己写剧本。」提到刘俊谦也学写剧本做导演，梁家辉愿意收两蚊片酬演出，吴彦祖笑说：「畀钱就得啦！要 100% 比足，我是前辈嘛，要尊重前辈……当然有得商量。」

《寒战》系列是大project，梁乐民经已准备《寒战1995》接力。

吴彦祖于《寒战1994》饰蔡元祺（青年）：1994年时任警务处行动副处长，作风心狠手辣。角色的老年版由张国柱于《寒战II》饰演。

《寒战1994》中，吴彦祖同谢君豪（香港首富）斗戏。

《寒战1994》中，出炉金像影帝梁家辉饰李文彬，为保安局局长候选人。提到刘俊谦也学写剧本做导演，梁家辉愿收两蚊片酬，吴彦祖笑说：「要100%比足……当然有得商量。」