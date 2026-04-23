钟镇涛21岁女钟懿仙气「初恋脸」 阿B失控举动父爱满泻 学霸女被视为陈奕迅女儿劲敌

艺人钟镇涛（阿B）与太太范姜素贞及爱女钟懿一家三口，近日在机场被粉丝野生捕获合照，照片中最抢镜的莫过于现年21岁的钟懿，她头戴黑色棒球帽，身穿简约的白色T恤配灰色连帽外套，一身打扮休闲却星味十足。面对镜头，钟懿露出甜美笑容，脸颊上的浅浅酒窝十分迷人，天生的「初恋脸」，五官精致的她尽得父母真传，浑身散发著阳光开朗的气质，巨星风范初现。

钟镇涛一家三口机场被粉丝集邮

钟懿自小便遗传了父亲的演艺天赋，对音乐和表演充满热情，在今年初，钟镇涛于新加坡举行《及时行乐》巡回演唱会，钟懿不仅与妹妹钟帼一同上台与爸爸夹Band，更临时兼任和音，其稳健的音乐实力让她被盛赞为「全能女儿」。在去年钟懿又参与由韩红担任总导演的音乐综艺《闪光的夏天2》。然而，钟懿并非单纯依靠父荫，她更是名副其实的学霸。钟镇涛曾表示支持女儿入行，但必须先完成学业，而钟懿亦不负所望，早前已顺利从英国伦敦的电影课程毕业，更成功考入北京电影学院的导演系研究生，决心在台前幕后双线发展。为了让女儿能舒适地专心学业与事业，钟镇涛更亲赴北京为爱女置业，用行动表达最深沉的父爱。

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钟懿被视为陈奕迅爱女陈康堤劲敌

钟懿出道后，被视为继陈奕迅女儿陈康堤后，又一位强势登场的「最美星二代」，而她早已赢在了起跑线上。早在2024年，她初试啼声参加内地综艺《奔赴！万人现场》时，其豪华「助威团」阵容已震撼整个娱乐圈。影片中，包括歌神张学友、影帝梁家辉、杜德伟、关之琳、舒淇、任贤齐、陈小春、温拿等数十位顶级巨星纷纷为她录制影片打气，舒淇更笑言自己是钟懿的「初代粉」，可见她集万千宠爱于一身。

钟懿女承父业台前幕后一手包办

钟懿能够在演艺路上获得如此多的关注和支持，除了自身才华，也与其演艺世家背景密不可分。现年73岁的钟镇涛，经历过两段婚姻。他于1988年与章小蕙结婚，育有儿子钟嘉浚及女儿钟嘉晴，二人于1997年离异。其后，钟镇涛与现任妻子范姜素贞组织家庭，再诞下钟懿及钟帼两个女儿。如今，爱女钟懿继承衣钵，在父母的爱与前辈的提携下，于学业和事业上都开启了璀璨的新篇章，她的未来发展，无疑是备受期待的焦点。

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钟镇涛三名女儿均遗传父亲演艺基因