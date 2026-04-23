Sydney Sweeney《穿Prada的恶魔2》戏份全被删 疑跟去年牛仔裤广告风波有关

荷里活新一代波神Sydney Sweeney去年被拍到现身《穿Prada的恶魔2》片场，盛传她有份客串该片。但据报道，她客串的戏份现已全部被剪去！

Sydney 3分钟戏份被删除

去年8月，Sydney被发现现身于该片的纽约片场。有指她客串演出了3分钟的戏份，并在片中饰演她自己。该段戏原本会出现于电影的初段，描述在梅丽史翠普（Meryl Streep）、安妮夏菲维（Anne Hathaway）和史丹利杜斯（Stanley Tucci）去找已成为名牌高管的艾美莉宾特（Emily Blunt）之前，艾美莉正在办公室招呼Sydney试衫。然而据《Entertainment Weekly》报道，由于该段客串戏份在结构上不合适，最终制作团队要忍痛删除。虽然团队解释得甚得体，但有网民就不卖帐，并怀疑Sydney戏份被删，可能跟牛仔裤广告风波有关。去年Sydney为牛仔裤品牌拍广告，广告玩同音字gag，大讲基因（Genes、与牛仔裤Jeans同音），被指为迎合特朗普（Donald Trump），宣扬白人至上主义。自从这场风波之后，Sydney就被质疑其政治立场，在圈中人缘亦受影响。

《毒瘾女孩》第3季演出备受争议

此外，她在HBO剧集《毒瘾女孩》第3季的演出亦备受争议。继早前在剧中以性感look扮狗，又唔戴bra着尿片担奶嘴扮BB，而遭观众围插之后，第2集又出现她全裸食雪糕兼雪糕溶掉跌落其事业线，以及全裸扮棒球手的镜头，观众纷纷斥责该剧肆意卖弄色情。此外，剧中另一女星Chloe Cherry又有一场跟纹上纳粹标志纹身的白人至上主义毒贩，在纳粹旗帜下亲热的戏份。并且有拍摄猪排便及狗吃粪便的呕心镜头，令观众纷纷扬言杯葛此剧。《毒》剧自第3季开播后就备受抨击，今季剧集在烂番茄评分网站内，仅获新鲜度46%评分，跟第1季的80%和第2季的78%相比，明显大跌watt！