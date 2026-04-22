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吴若希惊爆老公随时出轨  预告婚姻陷危机：搜证做呈堂证供  北上生活富贵为移居内地解画

影视圈
更新时间：21:00 2026-04-22 HKT
发布时间：21:00 2026-04-22 HKT

现年33岁的香港歌手吴若希（Jinny）与澳门商人何兆鸿（Alex）结婚多年，育有一子一女，家庭生活看似美满。然而，吴若希近日却向传媒惊爆，其丈夫今年将面临「出轨危机」，但她对此似乎毫不畏惧，称自己是他的「财神」，若他选择为「真爱」而放弃她，将会冒上失去一切的风险，她更指若有人见到丈夫出轨，就要帮她拍下证据，留作他日做呈堂证供。

吴若希婚姻现危机？

据多位玄学家预测，吴若希今年的婚姻将面临重大考验，更断言其丈夫何兆鸿在今年秋天至明年上半年期间「一定出轨」。吴若希对此非但没有表现出过多的担忧，反而向公众「悬赏」，呼吁大家若发现其丈夫有任何不轨行为，务必替她拍下照片作为「呈堂证供」。

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吴若希支持老公寻找真爱

吴若希表示，如果丈夫真的为了寻找「真爱」而选择离开，她会「全力支持」。不过，她随即话锋一转，霸气地指有不少师傅，指她是丈夫的财神，若他要放弃自己，而令人生高峰直跌入谷底，就悉随尊便。她坦言，除了玄学家的预言，她也认为男人「痕起上嚟都好难控制」。

吴若希内地生活富贵

尽管婚姻可能出现暗涌，但吴若希的事业和财力却丝毫不受影响。她近日宣布在珠海购入一所豪宅，并透露整个交易过程仅花了30分钟。虽然有网民指出，该物业的实际位置可能在中山坦洲而非珠海，但吴若希澄清，选择该地点是为了方便居住在澳门的家翁家姑。 

吴若希被传移居内地

此外，吴若希亦不时在社交平台分享其富贵生活。她早前便上传了一段在成都旅游的短片，片中可见她不仅有豪华专车接送，更入住知名酒店，并品尝了需要排队两小时才能吃到的星级火锅。对于有传她将移居内地，吴若希则予以否认，强调自己并无此打算。

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