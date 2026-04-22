施明设灵丨李泳汉与妻儿现身 家族决裂后首露面 日前表明拒李泳豪老婆Agnes到场

李家鼎前妻施明3月21日离世，今日（22日）于大围宝福纪念馆设灵。施明离世后掀起李泳汉与爸爸李家鼎、弟弟李泳豪与弟妇Agnes不和事件，家事惹大众关注。早前大哥李泳汉表明，拒绝弟妇林妤谦（Agnes）到场，甚至拒绝接受有弟妇Agnes署名的花牌，因此今日施明设灵，四人的举动成为焦点。下午近3时，李泳汉太太及三名子女，以及亲友到场打点，一行人戴上口罩及太阳眼镜。一头金色短发的李泳汉随后到场，双手合十称「有心、有心」拒绝接受访问。

施明设灵丨李泳汉今日拒绝受访

李泳豪今日向《星岛头条》回应，证实有送含太太署名的花圈到灵堂，但却兄长扔到后楼梯，加上近日连串家庭不和是非，《星岛头条》记者到场问到李泳汉会否有回应？有洽丧代表称，李泳汉今日不会接受访问，表示：「待施明姐的丧礼完成，才会再逐一回应。」

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施明设灵丨圈中人致送花圈向施明致意

而场内有演艺人协会及古天乐所送的花圈，其他送上花圈的艺人及单位，包括庞郭秀云、杨明与女友庄思明、电视广播有限公司、谭玉瑛、吕良伟等。

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