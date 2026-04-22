施明设灵丨李家鼎与李泳豪致花圈「闹双胞」 新抱署名花圈被放后楼梯？ 豪仔证心意被李泳汉丢弃

李家鼎前妻施明上月21日离世，今日（4月22日）于大围宝福纪念馆设灵，施明离开后掀起李家家人间的风波，大哥李泳汉拒绝弟弟李咏豪的太太林妤谦（Anges）到场，甚至花圈亦不准有其名字，李家鼎除了为施明的离开而伤心外，更直指李泳汉与大新抱不是。今日传媒大批到场采访，灵堂内虽有摆放李家鼎、李泳豪等人署名的花圈，但花圈下款却未见写上李泳豪太太林妤谦的名字，后来被发现含林妤谦署名的花圈被放到后楼梯，李泳豪回复《星岛头条》表示：「畀佢扔咗去后楼梯。」其后李泳豪再回复，称仍会带太太Agnes到场向亡母施明致意。

施明遗照曝光

下午1时多已有传媒到场守候，而家属仍未到场，灵堂仍在布置当中，布置以简洁为主，家人为施明选了一张侧身往回眸的遗照，家人则准备了心型花圈，当中泳豪的花圈未有太太Anges的名字，仅写有「宝贝妈，劬劳未报，泳豪」。而李泳汉的花圈则写有他与太太的名字，「下款为孝子泳汉、孝媳罗佩钰」，而李家鼎曾为Agnes抱不平，表示可在其花圈加上她的名字，但灵堂上由李家鼎花圈亦摆在泳汉侧边，仅写「施明挚爱灵右，永远怀念，李家鼎」，而李泳汉的三位孩子亦有为施明送上心型花圈。

李家鼎、李泳豪、林妤谦花牌摆后楼梯

而原来李家鼎、李泳豪及林妤谦（Agnes）亦有致送花圈，上面写上「母亲大人灵鉴」、「永远怀念」，并有李家鼎、李泳豪及林妤谦的名字，不过就被摆到当眼位置，而是被放置在走廊边缘的后楼梯。

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