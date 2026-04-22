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陈炜江美仪闪耀亚视群星聚会 TVB富贵女星出钱促成饭局 近日斥千万入市启德新楼

影视圈
更新时间：14:00 2026-04-22 HKT
发布时间：14:00 2026-04-22 HKT

由一班前ATV艺员组成的「A记同学会」，多年来感情深厚，成员们不时举办聚会。近日，江美仪、陈炜、张文慈等女星，分别在社交平台分享了同学会的最新聚会照片，场面星光熠熠，气氛温馨热闹。而今次聚会，正是由一名前亚视女星、现TVB富婆出钱出力促成。

前ATV艺人30年情谊不变

从照片中可见，出席者众多，包括陈炜、江美仪、张文慈、陈启泰、袁文杰夫妇、蔡国威、刘锡贤、袁洁仪、秦启维、梁碧芝，而资深演员黄文慧更是当晚的主角之一，这次饭局由张文慈出钱出力促成，陈炜亦特意发文感谢她的用心安排，并写道：「好开心嘅聚会，多谢张文慈又出钱又出力约今晚嘅饭局，实在好有心！」。张文慈早前决然回港，原来是为了照顾年迈丧偶的父亲。为了让爸爸住得更好，张文慈被发现斥资近千万购入启德新盘。据土地注册处资料，启德跑道区新盘「维港．湾畔」实用面积431平方呎的1A座低层D室，属两房间隔，折合实用呎价22,329元，于上月以962.4万元售出，买家登记姓名是CHEUNG MAN CHE PINKY，预料正是张文慈本人。在楼市焦点地段作出如此大额投资，原来是为了让丧偶的父亲能有一个安稳舒适的家，的确十分孝顺。

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江美仪分享三美合照零岁月痕迹

当晚的另一大亮点，莫过于江美仪贴出的一张与陈炜、张文慈的「三美」合照。三位女星保养得宜，岁月仿佛没有在她们脸上留下痕迹，依然明艳照人。江美仪更在帖文中与粉丝互动，写道：「你哋睇得出相入面𠮶三位，今年已经系入行第三十年呢！？」这份横跨三十年的友谊与不老容颜，见证了她们从亚视时期一同奋斗至今的深厚情谊。

众星预祝黄文慧75岁生日

是次聚会除了让一众旧同事叙旧，另一个重要环节，是为即将迎来75岁生日的黄文慧预祝生日。陈炜亦在帖文中送上祝福：「预祝鬼马调皮嘅Bonnie姐（黄文慧）生日快乐，身体健康！」照片中，黄文慧精神矍铄，笑容满面地捧著一盘寓意长寿健康的寿桃，身边围绕著一众后辈，画面充满温情。

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「A记同学会」昔日聚会相：

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