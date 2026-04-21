Dada陈静S级曲线极具视觉效果 粉红Bra Top藏不住丰满上围 爆汗湿身玲珑体态令人想入非非

37岁的「咪神」陈静（Dada），向以不科学的丰满身材和甜美样子，俘虏不少宅男。近年成功转型，专注于大银幕发展，更凭精湛演技屡获殊荣。然而，陈静并未因此松懈对身材的管理，反而更积极投入健身。近日，她在社交平台分享了一段在健身房的自拍短片，虽然仅有短短数秒，但身穿贴身「战衣」的她，将训练后紧致惹火的玲珑曲线完全展现，震撼的视觉效果，再度引爆网民热议。

陈静大晒蚂蚁腰与蜜桃臀

影片中，陈静头戴Cap帽，身处健身室镜前，专注记录自己训练后的模样。尽管她戴著口罩，但焦点无疑全落在她那一身粉红色的Bra Top之上，外面仅罩著一件黑色薄长袖衫，大方展露她苦练多时的健康性感。下身搭配同色系的超贴身瑜伽裤，将她的身体线条勾勒得淋漓尽致，从侧面看极其夸张的S形曲线，有著坚挺圆润蜜桃臀，整个身形凹凸有致，令网民纷纷热血沸腾。

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陈静曾因耳水不平衡要停工休养

陈静在影片中标注「50 min no repeat HIIT」，透露自己刚完成一场长达50分钟，动作不重复的高强度间歇训练，日子有功，成功雕琢出她的完美体态。陈静于2013年，凭借在电影《低俗喜剧》中「爆炸糖」一角的破格演出，勇夺第32届香港电影金像奖「最佳女配角」，演技备受肯定。然而，在事业如日中天之际，她却于2017年因患上耳水不平衡，而无奈停工休养一年。

陈静生活越来越富贵住千万风水屋

陈静虽然事业曾数度停顿，但生活品质却似乎越来越富贵。据悉，她早年已搬入西九龙的千万风水豪宅，在社交平台上，亦不时分享周游列国的奢华生活，早前便分享了自己旅游法国巴黎的照片，羡煞旁人。

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