郑欣宜为《歌手2026》热身？ 休养后变面尖尖身形激瘦 一个小细节惊揭健康状况

38岁的郑欣宜近日在内地被粉丝野生捕获，一头金发的她，身形清减了不少，精神饱满。有传为了弥补去年因传退赛的《歌手2026》，郑欣宜极有可能卷土重来，登上这个她梦寐以求的舞台，作为她久休复出的起点。

郑欣宜状态大勇传参加《歌手2026》

相中所见，身穿简约黑色背心的郑欣宜，身形明显较以往纤瘦，但气色红润，脸上挂著招牌的灿烂笑容，状态大勇，粉丝在社交平台激动分享两人合照：「欣宜本人真的美美的，讲话超级风趣幽默，状态100%！」面对合照及签名要求，欣宜亦来者不拒，表现亲民贴地。

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郑欣宜去年受伤退赛留下遗憾

回顾去年，欣宜的经历可谓一波三折。她原是《歌手2025》的大热人选，并已投入拍摄宣传片，却在期间因灯光器材处理不当发生意外，导致肩颈及耳部受伤。身体状况亮起红灯，使她无法应付高强度的比赛，最终只能在开赛前无奈宣布退赛，专心养伤。这次出师不利，让她的复出之路被迫中断，也让她自2023年3月完成三场红馆演唱会后，因巨大压力而开始的休养期，变得更为漫长。

网民力撑郑欣宜卷土重来

郑欣宜这次「脱胎换骨」的健康形象，无疑为她参加《歌手2026》的传闻增添了极高的可信性。网民反应空前热烈，纷纷涌入留言区表示「看到欣宜状态这么好就放了！」、「期待欣宜参加《歌手2026》」。网民对于郑欣宜能走出受伤退赛阴霾，以健康、快乐的姿态重新出现在公众眼前，纷纷表示期待她的复出。

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