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陈永业删文兼转私人帐号引爆公关灾难 网民为贾晓晨讨公道 DJ朱薰发文暗寸：仲有冇？

影视圈
更新时间：16:30 2026-04-21 HKT
发布时间：16:30 2026-04-21 HKT

金像奖2026丨第44届香港电影金像奖已于周日晚（2026年4月19日星期日）在香港文化中心大剧院完满落幕。资深DJ陈永业介介绍MIRROR其中三位成员姜涛与正、副队长杨乐文（Lokman）和江𤒹生（AK）出场时，竟然将江𤒹（音：业）生读错成江𤒹（音：毕）生，事后他只以「少少沙石」来形容事后，结果被网民围剿后，陈永业才向江𤒹生道歉。

DJ朱薰发文暗寸陈永业

同样是DJ出身的朱薰昨晚（20日）在Threads发文暗寸陈永业，她说：「吴卓义、许廷坚、周国肾、江毕生，仲有冇？」结果有不少曾被读错名的「苦主」现身，GinLee李幸倪留言：「李幸儿。」华纳高层亦说：「Gordon Folders、MC张天斌。」还有人说：「点少得杨千婵？」、「林奕框」、「阿Cloud变咗阿呀Could。」、「陈卓肾。」

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陈永业将IG帐号设定为不公开

不过仍然有人唔卖帐，继续狙击陈永业，先发现他将「少少沙石」的原po删除，接着再将IG帐号设定为不公开，有人说：「读错人名嘅陈永业，比起唔尊重江𤒹生，我觉得佢系唔专重自己嘅工作/专业多啲。对于唔专业嘅人，即使个名唔难读，佢都系会搞错其他嘢，例如佢报漏咗贾晓晨，人哋个名根本一啲都唔难读。」、「感受唔到你嘅歉意，净系觉得你免公关灾难先delete咗个post！」、「少少沙石啫唔驶道歉㖞，你都唔觉得自己有错，唔好搞到好似镜粉逼你就范啦。」还有网民直指：「仲有贾晓晨小姐𠮶一部分，相信同样需要被重视。Btw 其实无人逼你道歉，唔需要作小人行径只提及其中一位受影响人士。」

「苦主」GinLee李幸倪高调现身

GinLee李幸倪的留言瞬间得到一万个好，有不少网民笑言：「feel到你被误会咗好多次。」、「由你讲出嚟最公道。」、「咁真系李幸儿。」、「陈海琪喺电台播歌次次都将Gin Lee个名讲成李幸儿。」、「幸运儿 肯定就是你」。原来GinLee李幸倪之所以留言，因为在2023年举行的《CASH金帆音乐奖》记者会上，当时仍是《中年好声音2》评判之一的伍仲衡宣布部分名单时出现不少次的口误：「最佳歌词五强《S2赫兹》，作词林夕，KOLOR S2，哗！呢个我真系好难读，52啊？《52赫兹》，52嚟㗎？我睇咗做S添，sorry。」结果伍仲衡尝试了3次才把这首歌的正确名称读出来。后来伍仲衡更把GinLee李幸倪读成李杏儿、岑宁儿读成沈宁儿，Zarahn也读成Zara。

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