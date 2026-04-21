女行团丨DJ乐宜挑战电视性感极限 全裸叹Spa胸前春光若隐若现 「收音位置」睇到喷血

「DJ女神」乐宜（Lokyii）向来以火辣身材和性感形象深入民心，近日她拍摄HOY TV节目《女行团》旅游曼谷，并且大派福利，换上多套性感战衣，享受五星级水疗，全程展现她丰满曲线和阳光活力，让观众大饱眼福。旅程中，乐宜换上多套精心搭配的服装，其中一套贴身的黑色吊带背心，完美勾勒出她傲人的上围和纤细的腰肢，尽显其S形曲线。

乐宜全裸享受按摩挑战电视尺度

乐宜之后前往豪华的五星级酒店，享受天堂花园般的按摩水疗，在镜头前大方展现玉背，接受香薰精油和草药球按摩，肌肤光滑细腻，玲珑浮凸的曲线在俯卧时若隐隐现，场面香艳，让观众眼睛大吃冰淇淋之外，网民更好奇乐宜支咪收藏位置，原来她将无线咪放于乳沟之间，令网民喷血。

相关阅读：美女厨房女星泳池边半躺晒火辣身材 冲击网民视觉 变身DJ女神

乐宜穿上多套性感衣著大派福利

动静皆宜的乐宜，亦带大家到访了曼谷的「美食天堂」，她再次穿上另一件紧身的啡色小背心，品尝了泰式美食。在整趟旅程中，乐宜不仅展现了她敢玩敢食的活泼一面，更以多变的性感造型，大方展示其引以为傲的丰满身材，为观众带来了一场充满阳光和性感魅力的曼谷之旅。

相关阅读：《美女厨房》女星曾被骗400万 再做生意穿幼带比坚尼上船宣传 摆超性感姿势极吸睛