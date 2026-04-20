关嘉敏贴身肚皮舞衣超火辣 S形曲线尽现零赘肉魔鬼身材 未比赛先赢流量

31岁的「宅男女神」关嘉敏又有新挑战，近日她学习充满异国风情的中东肚皮舞，更在一段流出的影片中大骚练习成果，其火辣身材再度成为全城焦点。影片中，关嘉敏身穿一套华丽的白色肚皮舞装束，闪烁的珠片与流苏点缀在胸前和腰间，随著她的舞步摇曳生姿，显得格外迷人。这套舞衣的剪裁极为大胆，完美地勾勒出她苦练已久的玲珑曲线。

关嘉敏跳肚皮舞大晒结实马甲线

关嘉敏自信起舞，每一个动作都充满力量与美感。当她轻轻扭动腰肢，传说中的「水蛇腰」立即现形，平坦的腹部上，结实的马甲线若隐若现，展现出惊人的腰腹力量。随著音乐节奏，她的身体如波浪般起伏，从手臂、肩膀到腰胯，动作流畅而妩媚，尽显女性的婀娜多姿。

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关嘉敏5岁习舞拥10级中国舞资格

关嘉敏能有如此精湛的舞姿，全赖她深厚的舞蹈功底。她从5岁起便开始习舞，拥有中国舞10级的专业资格，更曾勇夺香港舞蹈公开赛冠军，数十年的舞蹈训练，为她锻炼出绝佳的身体柔韧度与肌肉控制力。这次转战肚皮舞，对她而言可谓是将自身优势发挥得淋漓尽致，也让观众再次为她健康又性感的好身材而赞叹。

关嘉敏返内地拍剧当女主角

关嘉敏曾是女子组合BINGO的队长，至2020年参加ViuTV选秀节目《全民造星III》，可惜20强止步。但她未有放弃，翌年选择投入TVB大家庭，凭借在节目《女神配对计划》中的亮眼表现，人气直线飙升，一跃成为新一代「宅男女神」。虽然节目中未能觅得良缘，但事业发展却一帆风顺，更到内地拍摄短剧，晋身女主角行列。

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