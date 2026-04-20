廖子妤凭《像我这样的爱情》首封后 杨受成拉大队出席after party道贺

由英皇电影出品，廖子妤（Fish）与陈家乐（Carlos）主演之爱情电影《像我这样的爱情》入围「第44届香港电影金像奖」竞逐影帝及影后宝座。廖子妤成功撼动强敌，首度夺得香港电影金像奖最佳女主角殊荣。

Fish特别点名脑麻朋友

廖子妤得知获奖一刻已难掩激动，眼泛泪光。她在致词时除了多谢导演谭惠贞、监制关锦鹏及管东铫和一众幕后团队外，手握奖座的Fish亦特别强调这个奖项是属于《像我这样的爱情》团队的每一个人，她亦非常感谢戏中的对手：「多谢我的拍档陈家乐先生、刘雅丽小姐；两位在戏中给予我很多的支持。」此外，Fish更特别点名感谢在开拍前曾给予意见的四位脑性麻痺朋友，没有他们无私、真心及毫无保留的分享，Fish绝对难以精准地揣摩「阿妹」这个角色，场面相当感人。

Fish荣誉归功整部作品

廖子妤感性分享道，拍摄期间建立的情感是真实而珍贵的：「戏绝对不是一个人去做，而是一整个团队！我永远都会记得我们在飞鹅山浪漫的时刻。」Fish更将这份荣誉归功于这部充满挑战的作品：「好多谢《像我这样的爱情》为我带来这一切，把我送上颁奖台。」最后，她亦不忘出钱出力的投资方，高声致谢：「多谢英皇电影。」

杨受成率队设宴祝贺

英皇电影亦于昨晚特设after party祝贺Fish荣登影后，英皇集团主席杨受成博士率领《像我这样的爱情》的团队包括导演谭惠贞、监制关锦鹏、管东铫以及戏中演员廖子妤、陈家乐、刘若宝、艾妮、朱天、林芷沿、何求、徐维静等出席到贺。

