金像奖2026丨麦浚龙情深一吻甜蜜放闪 44岁高学历混血模特儿女友 传曾被苍井空介入一度分手

在昨晚（19日）举办的第44届香港电影金像奖颁奖典礼上，麦浚龙的电影团队，凭电影《风林火山》获最佳美术指导奖，他竟一反常态，公开献吻相伴十年的中英混血女友戴庚玲（Janine），这个罕见的公开示爱举动，让一直低调的「幕后女神」戴庚玲，再次引起网上讨论。

麦浚龙激罕放闪亲吻混血女友

向来以低调和神秘著称的麦浚龙，罕有地携同女友戴庚玲出席颁奖礼，当他的电影团队凭《风林火山》夺得「最佳美术指导」奖项时，在全场的注视下，他情不自禁地转向女友，送上深情一吻。这一幕打破了两人经营多年的「暗黑浪漫」风格，让现场及网络瞬间沸腾。镜头下的戴庚玲状态极佳，她以一头标志性的型格白发，配上优雅的晚装，与麦浚龙的艺术家气质，显得无比登对，画面温馨动人。

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麦浚龙学霸混血女友于英国修读心理学

现年44岁的戴庚玲，比麦浚龙大两岁，但岁月似乎未在她身上留下痕迹。模特儿出身的她，至今仍保持著姣好的面容与高䠷身材，她曾是模特儿公司中最赚钱的十大模特儿之一，拍摄过无数广告。然而，戴庚玲绝非仅有外貌的「花瓶」。她拥有英国利物浦大学的心理学学位，是位名副其实的学霸。除了模特儿事业，充满耐性的她亦是一名兼职英文补习老师。她曾公开表示喜欢小朋友，并希望在35岁前生育两个孩子，甚至不介意成为未婚妈妈。

麦浚龙与女友拍MV结缘共赋同居

回顾两人的爱情故事，充满了戏剧性。2010年，麦浚龙邀请戴庚玲担任其歌曲MV女主角，两人一拍即合，火速相恋，女方更迁入男方位于浅水湾的豪宅同居，可惜恋情仅维持了9个月便宣告结束，有传跟日本AV女优苍井空介入有关，但麦浚龙否认因小三而分手。经历了时间的考验，两人在2013年悄然复合，并选择将恋情转为低调，学会了更加珍惜这段得来不易的感情。

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