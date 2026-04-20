金像奖2026｜古天乐亲回应《寻秦记》冇奖攞气度非凡 网民发帖斥不公：佢哋坐成晚好惨

第44届香港电影金像奖颁奖典礼已于昨晚（19日）圆满落幕。本届备受瞩目、共获11项提名的电影《寻秦记》，最终意外地与所有奖项无缘，结果令不少支持者大感失望。有网民在社交平台Threads上为剧组「食白果」抱不平，竟引来电影主演兼总监制古天乐亲自留言回应，其大将之风的言论获得网民一致赞赏。

《寻秦记》共获11项提名

电影《寻秦记》由经典电视剧集改编，历经多年制作，成功集结古天乐、宣萱、郭羡妮、滕丽名等原班人马，对许多观众而言意义非凡。在颁奖典礼前，大批粉丝不仅到场外应援，更在维多利亚港安排应援船为团队打气，声势浩大。

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网民替《寻秦记》不值

然而，在激烈的竞争下，《寻秦记》最终未能夺得任何奖项。赛果出炉后，网上随即引发热议。有网民发帖质疑：「点解寻秦记会一个奖都冇？！一套横跨咗25年咁用心揾返晒原班人马排除万难先上到嘅制作，仲以为点都会有一个大奖……劲惨佢哋白坐咗一晚」。该帖文引起广泛共鸣，不少人留言表示「唔fair」、「以为点都会有一个半个挂」，替整个团队感到不值。

古天乐现身亲自回应

正当网民热烈讨论之际，活跃于Threads的古天乐竟亲自现身于该帖文下，冷静地安抚粉丝情绪，他写道：「咪住先大家唔使咁激动！其实系咪得奖真系好小事！最紧要系你哋喜欢同支持！我哋会继续尽力拍好电影！」

古天乐气度非凡

古天乐的回应气度非凡，将焦点从奖项转移到观众的支持与电影制作的初心，充分展现了他对香港电影的热诚与承担。许多网民称赞他「不愧为影坛榜样」、「EQ极高」，认为他的格局远超奖项本身。虽然《寻秦记》在金像奖上空手而回，但古天乐的真诚回应，无疑为他和团队赢得了比奖座更宝贵的尊重与支持。

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