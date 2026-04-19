金像奖2026丨陈奕迅打波偷食真正目的 孖冯德伦爆金句： 听我讲！一齐企硬，支持香港电影

第44届香港电影金像奖的「最佳原创电影歌曲」及「最佳原创电影音乐」奖项，由陈奕迅及冯德伦担任颁奖嘉宾，陈奕迅出场即问冯德伦何谓好的电影歌曲，冯德伦表示可以带动电影剧情，而陈奕迅则说「好听就得」，之后竟然将陈法拉主演的电影《赎梦》，配上陈奕迅当年主唱的儿歌《超人迪加》，却又出奇地夹，引起全场笑声。

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陈奕迅呼吁全场嘉宾集气支持香港电影

之后冯德伦指陈奕迅好耐也没有拍港产片，陈奕迅解释自己好钟意拍戏，但过去几年要做巡回演唱会，想不到冯德伦称见到对方有时间打网球，陈奕迅再解释自己要打网民保持身形，但冯德伦仍然指出见到陈奕迅有去会所吃东西，此时陈奕迅一边做出拍摄手势，一边大爆金句：「听我讲！一齐企硬，支持香港电影。」跟著陈奕迅向全场嘉宾、电影人，发出邀请叫大家一起集气，全场齐声说出支持香港电影，将气氛推向高峰。

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