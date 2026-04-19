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金像奖2026丨MIRROR三子颁奖江𤒹生被读错「江毕生」 玩Kiss Cam卫诗雅大方嘴老公

影视圈
更新时间：21:27 2026-04-19 HKT
发布时间：21:27 2026-04-19 HKT

第44届香港电影金像奖的「最佳视觉效果奖」，由MIRROR成员姜涛、江𤒹生及杨乐文担任颁奖嘉宾，姜涛表示自己钟意睇篮球比赛，通常都会有Kiss Cam，还说不知金像奖有冇呢？之后直接问金像奖的主席尔冬升，而镜头一转，尔冬升马上扮锡右边的洪金宝。下一幕镜头影住卫诗雅，而在半推半就下，卫诗雅与老公大方嘴咀，获得全场掌声。

古天乐一王三后假嘴三女

但下一个镜头，竟然影著《寻秦记》的几位男女主角，古天乐先扮锡左边的郭羡妮，之后又扮锡右手边的宣萱，当然不少得转身扮锡身后的滕丽名，一王三后的画面，甚为精彩。到了下一个Kiss Cam，影到陈家乐与廖子妤时，两人即场发呆，更互相指向对方身边，原来陈家乐老婆连诗雅坐在旁边，而廖子妤男友小野卢镇业，亦坐在女友身旁，二人当然不敢玩锡锡，之后杨乐文笑指姜涛破坏别人家庭，要罚姜涛和江𤒹生互嘴，最后二人借位扮锡，但画面已经十分搞笑，充满治愈感。
 

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