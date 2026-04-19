金像奖2026丨邓涛凭《女孩不平凡》夺最佳新演员  演短发女同志前途无限  曾是张敬轩MV女主角

金像奖2026／最佳女配角／最佳新演员／邓涛／女孩不平凡丨第44届香港电影金像奖将于2026年4月19日（星期日）晚上7时30分假香港文化中心举行，ViuTV 99台全程直播。新生代演员邓涛凭同性恋题材电影《女孩不平凡》，击败视后李佳芯获得「最佳新演员」奖。

金像奖2026丨邓涛深刻诠释角色

在电影《女孩不平凡》中，邓涛饰演22岁、在台湾就读新闻系的少女「阿徐」。 她与女友晴（韩宁 饰）过著看似无拘无束的同居生活，然而毕业在即，对于返家或留台的迷惘，以及一段若即若离的暧昧关系，让她逐渐迷失自我。邓涛细腻地诠释了「阿徐」在青春十字路口的挣扎、迷惘与自我探寻，真挚的演出打动了评审和观众。

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金像奖2026丨邓涛从MV女主角到大银幕新星

在凭《女孩不平凡》一片于影坛崭露头角前，邓涛已在演艺圈磨练多时。她曾担任多位知名歌手MV的女主角，包括张敬轩、魏浚笙（Jeffrey）等，并参与多部独立短片及微电影的演出，累积了丰富的镜头经验。

金像奖2026丨邓涛曾拍《哪⼀天我们会红》

2025年，她凭借电视剧《哪⼀天我们会红》中「Sugar」一角为人熟知，如今借由《女孩不平凡》成功从电视萤幕跃上大银幕，并一举夺得金像奖最佳新演员，实力备受肯定。

金像奖2026丨《女孩不平凡》探讨女性感情世界

《女孩不平凡》由澳门导演徐欣羡执导，剧情横跨主角17岁、22岁及34岁三个人生阶段，分别于澳门、台湾及香港三地取景，探讨女性在成长过程中的自我认同与情感世界。 导演徐欣羡透露，当初是在社交平台上看见邓涛的「平头装」照片，被她独特的魅力与气质所吸引，因而邀请她试镜，最终促成了这次成功的合作。

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