金像奖2026丨舒淇凭《女孩》勇夺新晋导演 首执导以童年疮疤为题材 回顾叛逆少女蜕变之路

金像奖2026／舒淇／女孩／新晋导演丨第44届香港电影金像奖于今日（2026年4月19日星期日）假香港文化中心隆重举行，并由ViuTV 99台进行现场直播。首次执导的舒淇凭借筹备十年、深刻描写个人成长经历的半自传式电影《女孩》，在强敌环伺下，成功击败大热的麦浚龙等新锐对手，一举夺得「新晋导演」殊荣，为其传奇的演艺生涯再添光辉一页。

金像奖2026丨舒淇以电影《女孩》直视童年疮疤

电影《女孩》不仅是舒淇的导演处女作，更是她撕开童年疮疤、与自己和解的勇敢宣言。故事背景设于80年代台湾，透过贫困少女林小丽（白小樱 饰）的视角，揭示了在父亲（邱泽 饰）家暴阴影下的破碎童年，直至遇见挚友（林品彤 饰）才迎来曙光。舒淇坦言，剧本源于自身家境穷困及父亲酗酒施暴的真实创伤，撰写过程数度崩溃。此片早已扬威国际，曾入围威尼斯影展主竞赛单元，并为她赢得釜山影展最佳导演奖，其深刻的情感与艺术价值备受肯定。

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金像奖2026丨舒淇从叛逆少女变实力影后

回顾舒淇（原名林立慧）的演艺之路，可谓一部励志史。她出身清贫，因不堪家暴而在16岁离家出走，为求生计踏入香港影坛，初期更留下「艳星」的烙印。幸得王晶、文隽赏识，并凭1996年与张国荣合作的《色情男女》一脱成名，勇夺金像奖「最佳女配角」与「最佳新人」，成功转型为实力派演员。其后更以《最好的时光》登上金马奖影后宝座，用实力证明了自己，将脱掉的衣服一件件穿了回来。

金像奖2026丨舒淇走过爱情跌宕情归冯德伦

在事业上攀上高峰，舒淇的感情路却曾历经波折。她与黎明、王力宏、张震等人的绯闻及恋情均因过往的拍片经历而备受压力，无疾而终。然而，在经历情路的跌宕后，她最终找到了属于自己的幸福，与相识二十年的「男闺密」冯德伦在2016年率性宣布结婚。婚后生活虽然低调，但从二人社交平台的甜蜜互动中，可见这段从友情升华的爱情充满幸福。对于人生，舒淇抱持「随缘」态度，活出了最真实、最自信的模样。