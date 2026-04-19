金像奖2026｜《寻秦记》应援船红地毡抢镜惹祸 谷德昭炮轰「唔文明」掀网上骂战

金像奖2026丨全城瞩目的影坛盛事，第44届香港电影金像奖（Hong Kong Film Awards）于今日2026年4月19日（星期日）假香港文化中心隆重举行。今日下午4时30分，一众电影人、颁奖者、提名演员、幕后人将会盛装亮相，踏上设于尖沙咀海滨长廊的红地毡，ViuTV 99台由下午4时30分起全程直击红地毡盛况及稍后7时30分举行的颁奖典礼。《星岛头条》亦在现场直击红地毡环节，其中可见电影《寻秦记》的影迷到场支持，更出动应援船抢镜，却意外引起导演谷德昭不满。

《寻秦记》应援船制造话题

不过一众电影人盛装行红地毡，并在维港美景前接受访问时，却出现一段插曲，一艘为电影《寻秦记》应援的船只多度闯入镜头，成功制造话题，却也引发导演谷德昭的公开炮轰，事件在网上迅速发酵，网民反应呈两极化。

今年红地毡的访问环节由沈殷怡与强尼担任司仪，访问区背靠维多利亚港，力求为直播呈现最美画面。正当张继聪与李佳芯接受访问时，一艘挂有「最佳电影 寻秦记」及「古萱一世」横额的船只，缓缓驶入并停留在背景中，成功「抢镜」。

此举引来导演谷德昭在IG限时动态发文，并附上直播截图，怒指应援行为极不专业。谷德昭写道：「估唔到今年仲有船停在访问背境（景）阻住晒，咁唔文明行为，直情系丢你支持𠮶套戏嘅架！」字里行间充满对这种宣传方式的无奈与愤怒。

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谷德昭掀网上骂战

支持谷德昭的网民认为，电影《寻秦记》应援船的确「破坏晒画面」、「好肉酸」，认为在如此重要的电影盛事上，应保持专业和对场合的尊重。而另一派网民则持相反意见，认为谷德昭小题大作：「人哋有自由支持边个」、「下年黑布系咪要围到见唔到个海先得？」认为有人愿意花钱应援香港电影是好事，不应如此苛责。

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