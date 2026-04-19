金像奖2026丨资深副导演姚敏琦获颁专业精神奖 忆述获萧芳芳提携改写人生

金像奖2026丨全城瞩目的影坛盛事，第44届香港电影金像奖（Hong Kong Film Awards）于今日2026年4月19日（星期日）假香港文化中心隆重举行。ViuTV 99台由下午4时30分起全程直击红地毡（YouTube直播连结：https://www.youtube.com/@HongKongFilmAwards/streams），以及颁奖典礼盛况。《星岛头条》将直击金像奖2026颁奖典礼各奖项得主的诞生。入行逾40年的资深副导演姚敏琦在金像奖2026上获颁「专业精神奖」，肯定其多年来在片场默默耕耘的专业精神，由前商台高层俞琤（YT）颁奖。

姚敏琦参与电影近40部

人称「大师兄」的资深副导演姚敏琦，于1982年以场记身份入行，从1984年为陈家荪执导《奸人鬼》做场记开始，到晋升为副导演，1985年至2011年间，姚敏琦参与制作的电影近40部，当中包括《逃出珊瑚海》、《新精武门1991》、《92黑玫瑰对黑玫瑰》、《少林足球》、《证人》、《千机变》等经典作品。

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姚敏琦凭借其出色的记忆力及一丝不苟的态度，迅速在行内建立口碑。作为副导演，姚敏琦最关键的工作是编写详尽的「菜单」（Call Sheet），将拍摄的千头万绪梳理得井井有条，让导演以至整个团队都能有所依据，是片场中不可或缺的灵魂人物。

姚敏琦弃DJ梦投身影圈

姚敏琦曾在访问中，分享入行的契机，原来最初的梦想是成为一名电台DJ，却因缘际会投身电影圈。姚敏琦特别感谢萧芳芳，忆述当年自己仅是林亚珍电影中的一名小场记，却获得萧芳芳的赏识与聘用，正因此次机会，彻底改变姚敏琦的人生轨迹，让她踏上电影之路，姚敏琦对萧芳芳心怀感激。

入行逾40年的资深副导演姚敏琦获颁「专业精神奖」，她受访时表示年轻时一直想做DJ，没想到做了AD（副导演），一直D到现在，而今晚令姚敏琦最开心的是从俞琤手上接过奖项，笑言自己写信打动她来颁奖：「我有她电话，节日会传祝福讯息，但她从没回复，我们是空中交流，但最重要是她在重要的时候出来就得。」姚敏琦又说最欣赏俞琤转数很快。