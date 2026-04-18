吴慷仁被谢君豪真掴30巴要唞3天消肿 首次全程讲广东话对白好紧张

吴慷仁、谢君豪、廖子妤及陈家乐（18日）出席电影《寒战1994》宣传活动，谢君豪在戏中是首富，与吴慷仁演父子，廖子妤及陈家乐饰演夫妻，而谢君豪、廖子妤则是兄妹关系。吴慷仁指加入《寒战》感觉大好，形容「系一套好劲嘅电影」，谢君豪笑指细细个就睇《寒战》第一集和续集，长大后可以加入这个大家庭，感到荣幸。吴慷仁指拍摄时好紧张，第一次全程讲广东话对白，需要集中精神。

谢君豪掴吴慷仁打到右手痛

谢君豪在戏中要掌掴吴慷仁，他指每take要打6巴，最少掴了吴慷仁30巴，「剧本写明要掴佢6巴，但拍第一take打咗6巴，导演叫嚟多次，又6巴！『觉得几好』、『可以更好』 ；转机位……近镜又各6巴，打咗30几巴！我右手好痛，佢块面就更加痛，打完红咗又有少少肿。」称电影剧组上下都赞成真打，「虽然打完手痛，同时好过瘾好爽！」吴慷仁被打后要马上敷冰袋，休息3天消肿，笑说：「第一下感受到佢心痛，第二巴就换我痛。」另外，吴慷仁参与演出的内地剧集《危险关系》，有指收视不似预期，他明言无关注，作为演员只有尽力去达到剧组的要求。