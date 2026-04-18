刘德华、姜涛世纪同框预告有望再合作 华仔罕谈14岁女儿亲设「恋爱禁令」 暂未考虑海外升学

刘德华今日（18日）与姜涛出席爱心马拉松活动。刘德华刚完成电影工作，现正休息中，14年前曾做过这活动，今天再次参与为他带来很多回忆，昨天还担心今日会下雨，看到天气这么好更感开心，早前他与姜涛一起拍摄《没有翅膀的天使》MV的复刻版，刘德华与这位后生仔合作后，感到他很开心。问到姜涛送上自己的唱片给可有听过他的歌曲？刘德华表示，还未听，因为姜涛所送的是黑胶碟，自己要找唱盘才可以听到，但他希望日后有机会与姜涛在音乐及电影上合作。

刘德华盼女儿18岁后再拍拖

此外，刘德华台上提及，拍MV当日因下雨地面湿滑而跌倒，加上小朋友们四处跑，刘德华也要小心地看顾，不过，现在已没有大碍。问到平日是否也会这样与女儿玩？他说：「下雨时便不会了，虽然这次与小朋友合作，但没有半点难度，可说是十拿九稳。（现在有否经常与女儿玩？）下月女儿已经14岁，亦已长大了，所以较少玩，反而大多与女儿谈天，（女儿开始拍拖了吗？）唔会！唔会！唔会！希望她能在18岁后才拍拖，因我是老古董，但这也没法去管，（会否安排女儿去外国升学？）暂时未有这方面考虑，仍在香港读书中。」

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刘德华巡回演唱会以香港为首站

近年少拍港产片的刘德华透露，正计划举行巡回演唱会，而巡唱首站就是香港，问到是否打算在启德主场馆举行？他笑言：「红馆对我来说较容易控制，要试新场地日后大有时间。」两年前刘德华主力开始发展舞台剧，投资及监制了不少舞台剧，而且已制作了很多新剧目，他希望能找到合适的场地，问到会否参演舞台剧？刘德华说：「将来我一定会参演一套舞台剧。」

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