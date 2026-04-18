Zayn Malik疑侮辱前队友亡母 Louis Tomlinson遭怒打致脑震荡 累Netflix纪录片胎死腹中

英国前组合One Direction成员Zayn Malik、Louis Tomlinson近日传出在拍摄Netflix纪录片期间发生激烈冲突，事件震惊乐迷。据悉二人原本同意合作拍摄一套3集的Netflix纪录片，内容记录他们横越美国的公路旅程，探讨彼此在分离多年后的重新连系。不过，摄制过程却急转直下。

Netflix付诸东流

消息人士向《Star》杂志透露，事发于某日收工后，二人一同前往酒吧，期间爆发激烈争执，情况急速升温至肢体冲突。Zayn一拳打在Louis的脸上，导致Louis头部受伤，并出现脑震荡。知情人士表示：「Zayn戴着戒指，戒指划伤了Louis的头。他被拉开，Louis被送去接受治疗，并有脑震荡。这件事发生在户外，当着那么多人的面，太令人震惊了。」他们之间的冲突起因是Zayn对Louis的亡母Johannah Deakin说了某些不当言论，Johannah于2016年因白血病去世。事件发生后，Netflix方面顿陷危机。串流平台已在制作、宣传及合约上投入数百万美元资金，纪录片制作已无限期搁置，外界普遍认为这套原定2026年推出的节目，最终可能胎死腹中，令fans大失所望。

有你冇我

消息人士再指相信他们现时均不愿同场出席任何宣传活动，除非双方私下有重大转变。Zayn与Louis之间的恩怨由来已久，自2015年Zayn宣布退出One Direction后，二人关系持续交恶。直至2024年，二人在已故成员Liam Payne的丧礼上重逢，其后Louis更于2025年1月出席Zayn在洛杉矶的演唱会，外界一度以为二人已冰释前嫌。