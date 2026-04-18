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刘德华新年前得悉潘宏彬死讯 坦认没见面几十年 谈及昔日挚友难掩哀伤：多谢大家关心

影视圈
更新时间：14:39 2026-04-18 HKT
发布时间：14:39 2026-04-18 HKT

刘德华与姜涛今早（18日）出席爱心马拉松活动。刘德华接受访问时，被问及昔日无线电视艺员训练班同窗好友潘宏彬的离世传闻，他首度开腔回应，神情难掩哀伤。

刘德华谈昔日挚友潘宏彬离世

活动上，刘德华被问到关于潘宏彬的噩耗时，他收起笑容、神情严肃地证实了消息：「我知道，是农历年前的事了。」他直认，自己与这位曾经的好朋友已经失联几十年，很久没有联络，所以当他得知消息时，对方已经离开了。

据悉，刘德华与潘宏彬曾是极好的朋友，但后来因各自发展而渐行渐远。对于故友的离世，刘德华显然不愿多谈细节，仅简单回应后便表示：「多谢大家关心。」希望能保留一些私人空间。虽然他没有过多地表露情绪，但从其严肃的表情中，仍能感受到他对这位昔日好友逝去的惋惜。

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潘宏彬死讯于金像奖特刊公布

潘宏彬是1981年第10期艺员训练班学员，与刘德华识于微时，二人从新人到走红，情同手足，甚至曾「一间屋两个人住」。刘德华成名后，曾大力提携挈友，安排他参演自己的影视作品及演唱会。有传当年潘宏彬更为刘德华与朱丽倩的恋情做「挡箭牌」。可惜，这对曾形影不离的挚友，后来因事业发展及谣言等因素渐行渐远，最终断绝来往。刘德华曾对此表示遗憾，而潘宏彬的死讯，是在本届香港电影金像奖特刊的「永垂怀念．已故影人」一栏中披露，终年63岁。

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