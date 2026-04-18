波波黄婧灵转型想试不同风格 避谈是否「隐藏女神」强调会主动出击 认有倾偈对象拒收兵：我对感情好专一

黄婧灵（波波）有份主持的节目《美食新闻报道》一直表现性格爽朗，既贴地又真性情，不过，波波近日突然在社交网大派福利，上载一辑全新靓相，尽显女神形象，更有网民大赞波波可塑性高。今晚（17 日）波波穿上晚礼服到湾仔出席「仁济医院第59届董事局就职晚宴」活动。

波波认做事会主动

对于突然形象大变身，波波解释，不是新节目的造型，自己是想试试不同的风格，因为晚礼服不是一定要性感或很夸张才显得美丽，这次是想尝试找到合适的风格及简单的造型。问她是否将以隐藏女神身份参加《女神配对计划2》？波波没有正面回答，只表示，因为自己钟意的话便主动进击，会主动去追求男生，很少会被男生追求到，有机会的话也想尝试。问到事前可有向公司自荐参加？她表示，自己做事会主动，但公司会有安排，做好自己本分，也会争取自己想争取的事。

黄婧灵努力减肥学古筝考车牌

问到现在有没有拍拖？她表示没有，不过，她却称自己说没有人追求，大家也不会相信，只透露现在有可以跟她谈天的人，不过，这刻她觉得工作最重要，会专注工作之上，近日又忙于减肥、学古筝及考车牌。问她是否暂将男生及感情放在一旁？她表示，感情随缘，因为钟意对方，对方也未必会钟意你。问到是否正在玩交友App? 她表示没有玩，也不会收兵，因为她是感情专一的人。