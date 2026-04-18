《复仇者5》预告曝光 罗拔唐尼「末日博士」造型首度公开

在美国拉斯维加斯举行的CinemaCon于香港时间昨日进行最后一日的电影博览，迪士尼影业公开新作，「末日博士」罗拔唐尼（Robert Downey Jr.）与「美国队长」基斯伊云斯（Chris Evans）现身，并公开《复仇者联盟5》新片段，电影落实12月18日在北美上映。预告一开场，画面来到残破不堪的X学院，X教授站在窗边，望向外面的撕裂空间，暗示多重宇宙危机已全面失控，他指︰「某个无法阻止的东西即将到来。」罗拔唐尼饰演的「末日博士」之后登场，其造型正式曝光。

「美国队长」惊喜回归

结尾见「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）向一众超级英雄表示末日博士的可怕，「已故」的美国队长亦有登场，并夺去雷神的铁锤。基斯伊云斯在台上向「末日博士」罗拔表示：「这个人，我不喜欢你。另外，迪士尼又公开《曼达洛人与古古》电影版终极预告，以及原创动画《HEXED》。此外，《壮志凌云》亦在CinemaCon上宣布将开拍第3集，汤告鲁斯（Tom Cruise）和监制Jerry Bruckheimer继续回归，剧本亦已在撰写中，但未透露上集的Miles Teller、Glen Powell等会否再次演出。

