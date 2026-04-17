魔音女团丨陈洁灵预告出道名单已落实 点赞前港姐冠军 宋宛颖俞可程被推「港版女团门面」

TVB全新真人骚《魔音女团》16强练习生名单在上月终极诞生，包括「三大港姐冠军」宋宛颖、倪乐琳、庄子璇，《东张》女神俞可程、邓凯文、王汛文，「声秀靓女」乔美莎、颖乔；港姐代表⁠⁠李尹嫣、邢慧敏、廖慧仪、蔡华英、陈熙蕊、叶靖仪，以及小花倪嘉雯和卢映彤，16位练习生将接受密集式特训， 实行摆脱魔音成为真．女团。

「班主任」陈洁灵赞的确几好玩

「班主任」之一的陈洁灵日前在社交平台发文：「终于拍完了《魔音女团》，究竟边几个可以成功出道成为「魔音女团」，我就不方便公开，不过呢个节目的确几好玩！ 励志得嚟又好笑！见到班美女又勤力又认真，美丽与情义并重之余又用心，的确有吸引力，再次多谢团队各人，特别是非常辛苦嘅萧正楠/Hanjin / Janees / Archie / Sean / strawberry 等等，希望观众也感受到大家的努力&热诚！」

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宋宛颖俞可程被推「港版女团门面」

《魔音女团》预计在2026年5月播出，成功打入16强的练习生背景相当多元化，包括历届港姐冠军及佳丽、声梦及声秀学员、《东张》女神与及综艺KOL，名单出炉后在网上掀起不少话题，大家都猜测那一位学员最后成功出道为真．女团。「班主任」陈洁灵出po后，不少练习生纷纷留言表示感谢，当中包括倪乐琳， 陈洁灵亦有回复：「you look so so great（你看起来真棒！）」似乎已经暗示倪乐琳榜上有名。接着有网民力推宋宛颖被为「港版女团门面」，俞可程以高热度名次入选，其他热门人选有庄子璇、宋宛颖、倪乐琳、倪嘉雯、邢慧敏、廖慧仪。

陈奂仁力证零做假真系唱得差

另一位「班主任」陈奂仁曾在IG分享「边个走音最劲」：「我觉得系最尾一位参赛者，（点样去界定佢系走得最劲先？走音嘅意思呢，就系离开咗旋律应该唱嘅音符，佢系唱极都唱唔中旋律应该唱嘅音符，但系最难得嘅系我系由头开心听到尾。不过陈奂仁未有透露她的身份：「我系用技术角度嚟睇走音嘅。可能佢冇破音，但系佢系揾极都揾唔到𠮶个应该唱嘅音，仲系冇一个位上到轨道，佢由头miss到尾，不过佢一路好畀心机去唱，所以觉得佢好好睇，睇得舒服。」至于有指好多女仔专登扮唱得差，陈奂仁笑说：「其实好多系真系唱得差嘅。因为你扮唱得差嘅时候呢，会有演戏嘅特征嘅，即系眼神会唔自然，即系好似背台词咁样，你会眼神会出卖你，即系好似有啲人会偏左，有啲人会偏右，有啲人啲动作会加多咗，不自然。咁睇得出嘅，即系所有资深嘅演员都会睇得出，一睇就睇得出，佢哋大部份真系唱得差。」

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