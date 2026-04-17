田蕊妮再度患癌丨24年于台湾医肺腺癌 去年返港谈健康状况 其夫曾指爱妻身体已100%没癌细胞

前TVB视后田蕊妮今日（17日）在IG撰文称近来突然持续低烧，身体状况时好时坏，经医生建议下入院做淋巴切片的检查，最终确认是癌细胞。田蕊妮坦言听到这个消息时真的难以接受，她表示目前已停工并接受镖靶药治疗：「世事无常，除了放松，亦只有放松。」

田蕊妮2024年完成肺腺癌手术

田蕊妮移居台湾后，曾在2024年12月贴上病床相表示被诊断罹患初期肺腺癌：「之前做身体检查时验出肺部有阴影，再三确认下是非常初期的肺腺癌，除了上网查资料，见了好几个医生，还咨询了香港医生的意见，推荐了长庚医院的赵盈凯医生。」当时田蕊妮在台湾完成手术后，虽然身上留有疤痕，但康复情况很理想，老公更曾发文称田蕊妮身体已100%没有癌细胞：「现在他的身体已经100%没癌细胞，所以这些疤痕很美丽，它们都是我们努力和运气的『Mark 位』，我为它们而骄傲！不能撕掉！让路人经过的时候，看到它便会知道，有人曾经在这个位置演过一场好戏！我的太太，永远都是第一女主角，无论是舞台上，或者是生命中。」

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田蕊妮去年6月曾返港自夸精灵

田蕊妮去年6月曾返港欣赏唐诗咏演出的舞台剧《妻迷YERMA》，对于完成初期肺线癌手术的情况，她曾笑说：「无事，睇我几精灵。」田蕊妮当日被诊断罹患初期肺腺癌后，她曾大赞台湾医疗真的很好：「可能是有健保的关系就算做一些自费的手术也很化算，而且最重要的是人，他们每一位医护人员都相当细心。」

田蕊妮亦有透露做完手术后的情况：「由于做完肺部手术后就算打了止痛针，每呼吸一下都是会痛的，而且要做一些复健把肺部慢慢回复正常，他们不单止会把过程解释得很详细，而且当你跟著做时都会一直关心和鼓励你，每次都会很正面的对你说你做得很好，真的很感谢赵医生和长庚医院的医顾人员，你们都好棒喔。最后手术非常成功，病人亦相当精灵，大家都不用担心我喔。」

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田蕊妮完成手术后身上留疤痕

田蕊妮完成手术后身上留有疤痕，老公曾称代表好运气：「她开刀的时候，医院用笔在她身上画了些记号，方便医生对准位置。好像我们拍戏现场也会有类似的情况，香港叫『Mark位』，有些镜头演员可能要移动，工作人员都会用大力胶布在地上mark一个T字，mark好了演员最后停顿的位置，采排时摄影助理对准了焦点，正式拍摄时便不会走焦（如果演员没有误差的话）。正如我也帮太太擦掉那些记号一样，但身上的疤痕可能永远都在，就算是微创，也是有好几个洞。她说好趁青春留倩影，之前去环岛游的时候还好有拍过一些照片，感觉到她觉得这些疤痕，不是太正面。但疤痕是代表生命的延续，很好！它们代表了我们的好运气！不要说只是几个洞，那怕是一大道疤痕，这也代表了我们生命的延续。试问谁能逃过死亡？关键是我们有尽自己的能力活下来，只要侥幸能存活，每天都是赚回来的！人无事，先做到世界冠军！」

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