BLACKPINK成员Jisoo胞兄金正勋疑涉意图性侵及酒驾被捕 去年曾卷偷拍不雅片争议

韩国天团BLACKPINK成员Jisoo（金智秀）的哥哥金正勋（音译，Kim Jung Hoon），被指卷入桃色性丑闻。根据韩国媒体报导，首尔江南警署于16日以强行猥亵罪嫌，拘捕了一名30多岁的男子A某，因其涉嫌在前一日（4月15日）对一名女性直播主有不当行为。由于警方透露A某身份为「知名女团成员的亲哥哥」，韩国网民根据线索，强烈怀疑该名被捕男子就是Jisoo的胞兄金正勋，引发舆论哗然。

Jisoo哥哥疑买「约会券」

据报道指，A某花300万韩圜（约15,800港元）购买与该名直播主的「约会券」，二人共进晚餐后返回A某寓所，A某对女方强行作出身体接触。受害女子称当时已明确拒绝男方。

Jisoo哥哥疑涉酒后驾驶

受害女子表示：「他保证不会和我发生任何性接触。我已经拒绝了他几次了，但他强逼我进行身体接触，还试图对我进行性侵。」于是女方报警，警方接报到场将A某锁上手铐带走。A某亦涉酒后驾驶，但他否认全部罪行，警方正考虑申请拘留令。

相关阅读：订阅男友｜Jisoo@BLACKPINK与徐仁国Netflix新剧组「欢喜冤家」 剧情懒人包、角色简介、五大看点

Jisoo哥哥去年卷流出情欲影片争议

Jisoo的哥哥金正勋在去年5月，曾爆出在寓所装设闭路电视，甚至趁妻子怀孕期间，偷拍与多名女性的性爱影片，并传给友人「炫耀」，当时金正勋否认指控，并表示会采取法律行动，之后受害人删除帖文。

相关阅读：Jennie@BLACKPINK真空透视疑露点逐格睇 早前黑面冷待香港地勤 今甜笑翘实外国人遭炮轰

Jisoo与哥哥创立经理人公司Blissoo，金正勋更是公司代表，如今金正勋屡被爆丑闻，形象重挫恐波及亲妹。对此，Blissoo方面表示目前正针对事件进行查证。

相关阅读：BLACKPINK Lisa被质疑享明星特权？ 赴日见小猕猴Panchi疑获动物园特意清场惹争议