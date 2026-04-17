温柳媚罕谈前男友何守信重组分手时间线 形容对方优柔寡断 曾怒轰偷食事隔多年放下仇怨？

70年代女星温柳媚近日接受资深传媒人汪曼玲的网上节目访问，罕有地谈及与金牌司仪何守信的一段旧情。温柳媚在分手后，曾怒轰对方花心及一脚踏两船，加上当时她在车祸重伤后传出被何守信抛弃，令何守信饱受「冷血无情」的批评。事隔多年，温柳媚在访问中态度已然软化，平静地重提这段往事。

温柳媚车祸后获何守信探望

于今日（17日）上载到YouTube的节目中，温柳媚轻描淡写地带过与何守信的恋情，仅表示二人曾交往过一段短时间。当年何守信曾被指在她遇上严重车祸后将她抛弃，温柳媚罕有公开分手时间线，表示：「𠮶阵都已经唔系男女朋友啦。」她忆述，车祸后姐姐为让她重拾信心，叫齐所有男性朋友来探望她，何守信也是其中之一，「我同佢（何守信）都有见，但就唔算系男女朋友。」

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温柳媚从友人口中得知何守信感情事

温柳媚当年曾公开批评何守信「偷食」、「一脚踩两船」，温柳媚在访问中未有将不快事再度重提，仅表示对于何守信后来的恋情都知情，「后来佢所有嘢我都知，不过唔关我事，我都冇理。」她指一些朋友不知他们已分手，更会将何守信的感情事告知她，提醒她「呢个男人系危险人物，要小心」，但她当时已抱持「你有你，我有我」的态度。

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温柳媚形容何守信优柔寡断

当被汪曼玲问及拍拖时何守信是个怎样的人，温柳媚说：「佢都算几细心」，但性格上却有一个问题，她说：「决定一样嘢会好困难，好犹豫不决，好模棱两可。」她直言对方不是一个决断、做事干净利落的人，更笑言这种性格与自己的弟弟很相似，「我细佬都系咁，佢（细佬）系跌咗嘢都谂好耐执唔执嘅人。」

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温柳媚昔日曾指控何守信花心

当年有报导指，温柳媚与何守信的恋情，在她发生严重车祸后告终。当年温柳媚曾公开指责何守信花心、一脚踏两船，更大骂对方滥爱。 何守信多年后受访时，亦曾就当年的感情处理方式表示自责，承认当时不懂如何处理已变质的感情。

温柳媚在早年的访问中曾形容自己是个对感情很执着的人，却遇上博爱的何守信，她更透露曾质问对方：「我都问过佢，你究竟有冇爱过我？定系借我过桥？」但她笑言已记不起当时何守信的答案。

虽然分手闹得不愉快，但温柳媚亦曾在访问中提及，车祸后无线高层曾通知她合约照旧、薪水不变，她猜测是何守信在背后帮忙。