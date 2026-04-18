金像奖2026红地毡懒人包｜直播连结、时间、地点、焦点提名 重温去年一众电影巨星登场盛况

金像奖2026丨全城瞩目的影坛盛事，第44届香港电影金像奖（Hong Kong Film Awards）于2026年4月19日（星期日）假香港文化中心隆重举行。当日下午4时30分，一众电影人、颁奖者、提名演员、幕后人将会盛装亮相，踏上设于尖沙咀海滨长廊的红地毡，为颁奖典礼揭开华丽序幕。ViuTV 99台将由下午4时30分起全程直击红地毡盛况（YouTube直播连结：https://www.youtube.com/@HongKongFilmAwards/streams）及稍后7时30分举行的颁奖典礼。《星岛头条》亦将直击红地毡环节。而在金像奖2026红地毡环节举行前，率先重温去年巨星走红地毡的盛况。

金像奖2026红地毡详情

金像奖2026焦点提名电影与演员

重温香港电影金像奖2025红地毡盛况

第44届香港电影金像奖红地毡的网络直播将由下午3时30分抢先开始，观众可透过「香港电影金像奖」及「SpotiTalk」的官方YouTube频道，直击红地毡的台前幕后。大会今年邀得全新主持阵容，由身兼演员及主持的吴肇轩、网络名人笔华棋（Matt Chung），搭配三位新面孔「葵芳」Kay 蔡蕙琪、Angelina 赵君瑜及连花（KaLin），以独特视角带领观众「UNLOCK 红地毡时刻」。

届时，预计一众获提名的影帝、影后、最佳男女配角、新演员候选人，以及多位著名导演、编剧及电影工作者将会现身，星光熠熠，绝对是年度最不容错过的娱乐盛事。

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金像奖2026大会日前公布红地毡直播安排的详情。

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金像奖2026竞争激烈，多部电影作品备受瞩目。由麦浚龙执导的《风林火山》以12项提名领跑，成为大热；而《寻秦记》、《金童》、《再见UFO》、《世外》及《酱园弄‧悬案》亦成功入围角逐「最佳电影」殊荣，实力不容忽视。

演员奖项方面，战况同样精彩。古天乐凭《私家侦探》及《寻秦记》两部电影双料提名「最佳男主角」，将与《金童》的张继聪、《捕风追影》的梁家辉，以及凭《像我这样的爱情》首度入围的陈家乐，一同竞逐影帝宝座。影后宝座之争亦相当激烈，入围者包括《水饺皇后》的马丽、《无名指》的许恩怡、《像我这样的爱情》的廖子妤、《酱园弄‧悬案》的章子怡，以及《赎梦》的陈法拉。五位实力派演员将会竞逐影后殊荣，后座花落谁家，拭目以待。

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金像奖2026提名演员造型照？

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在期待今届盛事之余，不妨一同重温去年第43届金像奖红地毡的璀璨星光。当时由沈殷怡与强尼担任主持，一众巨星盛装出席，包括夫妻档现身的梁朝伟与刘嘉玲、担任「最佳衣着奖」评审的王丹妮、型格登场的Marf邱彦筒，以及妙语如珠的刘青云等。当时大热电影如《破·地狱》及《九龙城寨之围城》的团队亦是红地毡焦点。

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