吴君如一原因称女儿陈是知「有毛有翼识飞」 廿岁女表情倒模妈咪 曾赴名媛舞会成公主闺密

吴君如爱女陈是知，于4月15日迎来了她20岁的生日，正式告别少女时代，向来与女儿感情深厚的吴君如，特意在社交平台上分享了一段精心制作的短片，纪录了女儿去年11月出席巴黎名媛舞会的珍贵点滴，以此作为送给爱女别具意义的成长礼物，并骄傲地宣告：「她现在有自己的翅膀了！」

吴君如贺爱女20岁生日分享巴黎之旅

片中主角陈是知以流利的英文向镜头自我介绍，分享她为这个盛大舞会所做的准备，她形容这次经历是自己正式踏入社交界的重要时刻，她试穿了华丽的舞裙，在镜头前展现出自信优雅的姿态，气质与美貌更远胜妈妈吴君如，无视原生家庭的基因，逆袭成为美女。

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陈可辛于巴黎名媛舞会跟女儿共舞

这次巴黎之行，更是一次温馨的家庭之旅。影片中，父亲陈可辛全程陪伴在侧，尽显父爱。在舞会前夕的华尔滋舞步排练中，陈可辛与女儿温馨共舞，与其他来自世界各地的名媛及其父亲一同为晚会作最后准备，场面温馨感人。吴君如亦在片中惊喜亮相，关切地询问女儿与其他女孩的相处情况，陈是知则笑著回答她们都「很正常、友善」，在过程中她更结识了来自法国的公主，二人更成为闺密。

吴君如对女儿成长罕有感性发文

吴君如对女儿转眼间已亭亭玉立，百感交集，她在帖文中写道：「个女今日生日转咗2字头添... 只雀飞走咗啦。」吴君如又以英文写道「她现在有自己的翅膀了」，字里行间流露出对女儿长大成人的欣慰。

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