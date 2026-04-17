《中年好声音》评审周国丰胞兄罕曝光  身材高大一部位跟弟如饼印  三兄长一为补习天王

《中年好声音》系列的人气评审周国丰，近年因节目爆红，工作接踵而至。本月27日将迎来56岁生日的他，近日提前在充满怀旧气息的金碧酒家举行生日派对，与家人温馨庆祝。从现场照片和影片可见，周国丰满场飞，笑容满面地与哥哥、姐姐、姐夫及多位亲朋好友合照，气氛热烈尽显好人缘，而他的哥哥亦激罕曝光。

周国丰和哥哥如饼印

周国丰有3个哥哥和1个姐姐，这次生日会上，其中一位哥哥的现身成为焦点。这位哥哥身形高大，其鼻子和深邃的轮廓与周国丰尤如「饼印」。他对弟弟疼爱有加，更在现场拿起麦克风，高歌一曲为弟弟贺寿，场面温馨感人。

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周国丰哥哥公开多谢弟弟

事实上，周家兄弟都热爱唱歌。这位哥哥去年也曾在金碧酒家大展歌喉，献唱经典金曲《上海滩》，当时他感性地说：「好感恩，周家有我这个弟弟和妹妹，多谢他们。」流露出深厚的家族情感。

周国丰补习天王兄曾是「师父」

周国丰的哥哥们都非等闲之辈。其中一位哥哥周勤才，是香港著名的中文科「补习天王」，比周国丰年长15年。周勤才不仅读书成绩优异，更是弟弟的「说话技巧师父」之一。他毕业于香港中文大学，拥有文学士、教育文凭及中文硕士学位，曾在现代教育及英皇教育等大型补习社任教超过十年，教学经验丰富，并因推广文化艺术在2015年获民政事务局嘉许。

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周国丰其中一位哥哥欠债？

虽然家庭生活美满，但周国丰也曾面对不少挑战。多年前，曾有传闻指他的一位哥哥在纽约欠下巨债。由于兄姊多长居外国，当时周国丰表示不清楚事件真伪，亦不知传闻指向哪位哥哥。

周国丰曾跟利嘉儿结婚

此外，他与前妻利嘉儿的一段婚姻也曾是城中热话。二人在2005年举行婚礼，但婚姻仅维持3年。离婚时更惊爆两人从未正式注册。周国丰曾坦言，与长辈的相处问题是婚姻中的一大难题。不过，两人分开后依然是好友，利嘉儿亦曾表示分开与第三者无关，纯粹是性格不合。

周国丰辞去港台高薪厚职

周国丰于2021年辞去港台高薪厚职，其中一个重要原因是为了照顾患上失智症的年迈母亲。他时常探望母亲，并在报章专栏记录与母亲相处的点滴，与有相似经历的读者互相扶持。他曾分享母亲因病情，会将新闻中的战乱误以为是香港的即时危机，甚至紧握电视遥控器当作电话，重复按著他的号码，令人心酸。